Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке спровоцировать Полторака
- @generalpoltorak
«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил», — говорится в сообщении ведомства.
Как отмечается, в ходе разговора были сфабрикованы голоса известных людей.
В МО назвали целью этой «выходки» стремление «переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных».
31 августа в результате взрыва в центре Донецка погибли глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и его телохранитель.