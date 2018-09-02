Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке спровоцировать Полторака

В Министерстве обороны Украины заявили, что «российские пранкеры» пытались спровоцировать главу ведомства Степана Полторака.

«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в ходе разговора были сфабрикованы голоса известных людей.

В МО назвали целью этой «выходки» стремление «переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных».

31 августа в результате взрыва в центре Донецка погибли глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и его телохранитель.