Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке спровоцировать Полторака

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В Министерстве обороны Украины заявили, что «российские пранкеры» пытались спровоцировать главу ведомства Степана Полторака.
Минобороны Украины обвинило «российских пранкеров» в попытке спровоцировать Полторака
  • @generalpoltorak
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«Сегодня в полночь российские пранкеры предприняли попытку спровоцировать министра обороны Украины высказаться по поводу последних событий в зоне проведения операции объединённых сил», — говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, в ходе разговора были сфабрикованы голоса известных людей.

В МО назвали целью этой «выходки» стремление «переложить ответственность за последние события в Донецке на украинских военных».

31 августа в результате взрыва в центре Донецка погибли глава самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко и его телохранитель.

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