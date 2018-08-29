«Проще скопировать чужие лекала»: как Порошенко может использовать тему «российского вмешательства» в украинские выборы

Пётр Порошенко обвинил Россию в подготовке «мощной манипулятивной кампании» и намерении повлиять на президентские выборы на Украине в 2019 году. По словам главы государства, он собирается обратиться за помощью к Франции и Германии, чтобы защитить избирательный процесс от «российского вмешательства». Эксперты считают, что подобные заявления Порошенко были вполне ожидаемы. По мнению аналитиков, он скопировал риторику американских демократов, чтобы свалить на Москву вину за свой вполне вероятный провал на выборах и, возможно, даже отменить результаты голосования.

На встрече с руководителями зарубежных дипломатических миссий Украины Пётр Порошенко заявил о растущей угрозе российского вмешательства в украинские и американские выборы. По словам главы государства, уже сейчас якобы наблюдается создание десятков тысяч фейковых аккаунтов в социальных сетях, имеющих «российское происхождение».

«Россия готовится к новой мощной манипулятивной кампании — fake news, подрыв стабильности», — заявил Порошенко.

По мнению украинского президента, Москва якобы успела за последние годы вмешаться в ход референдума о ратификации Соглашения об ассоциации с Украиной в Нидерландах и даже оказать воздействие на ход голосования по брекситу в Великобритании.

«Щупальца Москвы очень крепко проникли в социальные сети, они держат отдельные медиа, есть в киберпространстве», — подчеркнул Порошенко.

Чтобы противостоять влиянию Москвы, Украина должна прежде всего координировать свои усилия с теми государствами, которые уже имеют соответствующий опыт, полагает украинский президент. В первую очередь речь идёт о Франции и Германии — Киев намерен обратиться за помощью к экспертам из этих стран для подготовки законодательных инициатив, которые призваны защитить выборы на Украине. При этом глава государства пообещал, что при разработке защитных мер демократические свободы не будут ущемлены.

Пётр Порошенко также поблагодарил те политические силы, которые поставили государственные интересы выше узкополитических, и анонсировал «важные решения» в экономической сфере, антикоррупционной борьбе, «продвижении мирного процесса в Донбассе» и «деоккупации Крыма».

«И у меня нет сомнений, что Москва не потеряет ни одной возможности, чтобы дискредитировать наши с вами достижения, чтобы посеять уныние среди граждан, неуверенность в завтрашнем дне и усталость от европейского выбора», — добавил Порошенко.

Напомним, президентские выборы на Украине должны состояться в марте 2019 года, официально избирательная кампания стартует в октябре текущего года. На сегодняшний день о своём намерении принять участие в президентской гонке уже объявили глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко, депутат Рады Александр Шевченко, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, экс-представитель Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Роман Бессмертный, руководитель партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко и лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко.

Блок Петра Порошенко сформировал избирательный штаб ещё в конце июля. По мнению политологов, действующий президент фактически уже начал свою предвыборную кампанию, многие заявления и действия политика продиктованы именно попыткой переизбраться на второй срок. В частности, эксперты обращают внимание на его заигрывание с украинскими радикальными националистами. Например, открывая парад в Киеве в честь Дня независимости, Порошенко начал свою речь словами из «Марша украинских националистов».

Президент Украины Пётр Порошенко

Reuters

Однако Порошенко будет непросто завоевать симпатии украинского населения, считают эксперты. Согласно данным опроса, проведённого социологической кампанией Seetarget с 26 июля по 17 августа, среди будущих участников президентской гонки сейчас лидирует Юлия Тимошенко — ей симпатизирует 18% участников опроса. На втором месте находится Анатолий Гриценко — он набрал 14% голосов респондентов, Юрий Бойко стал фаворитом для 11,2% украинцев. Петра Порошенко обошёл даже лидер Радикальной партии Олег Ляшко — за него готовы отдать свои голоса 9,8% опрошенных, а за действующего президента — только 9,1%.

Американский шаблон

Предвыборная кампания ещё не успела начаться, но в Киеве уже заговорили о «российском вмешательстве», почти полностью копируя риторику Демократической партии США.

Напомним, после того, как кандидат от демократов Хиллари Клинтон проиграла республиканцу Дональду Трампу президентскую кампанию 2016 года, демократы начали активно раскручивать в информационном поле тему «российского вмешательства» в американские выборы. Якобы компрометирующие Демпартию и Клинтон материалы появились на WikiLeaks благодаря атаке российских проправительственных хакеров на сервер партии. При этом представители WikiLeaks неоднократно заявляли, что получили сведения о предвыборных махинациях от тайного инсайдера в самой организации.

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Также Москву регулярно обвиняют в попытках повлиять на общественное мнение в США посредством армии интернет-ботов, якобы ведущих пропаганду в социальных сетях. Эксперты считают, что подобные заявления призваны, во-первых, отвлечь внимание общественности от вскрывшихся нарушений внутри Демпартии, а во-вторых, переложить на Москву ответственность за поражение Хиллари Клинтон на выборах.

Эксперты считают закономерным тот факт, что Пётр Порошенко тоже решил разыграть карту «российского вмешательства». На фоне подобных разговоров для властей Украины открывается весьма широкое поле для манипуляций результатами выборов.

Ещё 7 августа Порошенко поручил Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) страны провести отдельное заседание по противодействию вмешательству России в избирательную кампанию. Как пояснил политик, в Киеве, Брюсселе и Вашингтоне даже не сомневаются в том, что Кремль готовит масштабное вмешательство с целью «внести раскол в трансатлантический альянс» и «сломать опасное для агрессора европейское единство и солидарность с Украиной».

К теме «российского вмешательства» украинский лидер вновь обратился во время визита в Киев советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона. Выступая по итогам переговоров на брифинге, Болтон заявил о готовности Вашингтона помочь Киеву защитить избирательный процесс.

«Мы чётко высказали свою позицию и готовы работать с правительством Украины, чтобы не допустить такое вмешательство здесь», — заверил присутствующих советник президента США.

По мнению политолога Анны Арямовой, говоря о «российском вмешательстве», Пётр Порошенко уже сейчас готовится оправдывать свой политический провал.

«Признаться открыто в том, что его рейтинг находится на минимуме из-за провальной политики, он не может, поэтому ищет виноватых. Сегодня на Украине всегда виновата Россия, поэтому данная риторика вовсе не является каким-то сюрпризом», — отметила эксперт в интервью RT.

Президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко согласен с тем, что у Петра Порошенко нет шансов на победу в честной политической борьбе, ему не стоит даже надеяться на второй тур. Рассчитывать на удержание власти он может только в том случае, если поставит под сомнение чистоту выборов и намерения своих оппонентов.

«По этой логике, если выборами дирижирует Москва, то их нужно либо отменять, либо рассаживать по тюрьмам агентов Кремля. Соответственно, у Порошенко в этом случае развязываются руки и появляется определённый шанс сохранить власть. То, что Порошенко просто слепо скопировал риторику американской Демпартии, вполне логично: когда свои мозги не работают, проще всего скопировать чужие лекала», — пояснил в интервью RT Ищенко.

Лояльные Петру Порошенко СМИ и политологи уже начали атаку на политических конкурентов президента, намекая на их «связи с Кремлём». По мнению экспертов, по мере приближения выборов подобные «аргументы» будут звучать на Украине всё чаще. Впрочем, этот способ дискредитации оппонентов тоже не нов: украинские политтехнологи просто копируют кампанию, развёрнутую в США против Дональда Трампа.

Правда, украинские пропагандисты действуют ещё более топорно: например, ранее в эфире Пятого канала, принадлежащего Порошенко, Юлию Тимошенко напрямую обвинили в связях с Кремлём. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко, добавив, что эти связи якобы тянутся ещё с 2008 года.

Юлия Тимошенко

Reuters

© Gleb Garanich

В начале июля украинский журналист и военный эксперт Юрий Бутусов и вовсе призвал считать Тимошенко «пророссийским кандидатом» за то, что ранее лидер «Батькивщины» обвинила главу государства в намерении активизировать военные действия в Донбассе, чтобы сорвать президентскую кампанию. Якобы для того, чтобы ввести военное положение, Порошенко ведёт тайные переговоры с руководством непризнанных республик Донбасса.

«Юлия Тимошенко — прагматичный политик и способна разыгрывать антироссийскую карту только тогда, когда ей это выгодно, — отметила Анна Арямова. — Когда же в этом нет необходимости, она на время приглушает эту риторику. Но даже этого оказалось достаточно, чтобы подвергнуться обвинениям. Конечно, спекуляции российской тематикой будут только нарастать во время всей предвыборной кампании. Любое упоминание о России, о каком-то с ней сотрудничестве будет представляться как прогиб под Москву».

Фактор силы

Обвинения в адрес России используются на Украине не только для того, чтобы потопить политических конкурентов, но и чтобы оправдать проблемы в экономике. Так, экс-командующий военно-морскими силами страны вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Москву в попытках спровоцировать народное возмущение на Украине. По его словам, для того чтобы оставить без работы и настроить против украинских властей сотрудников Мариупольского и Бердянского портов, Россия якобы реализует в Азовском море «стратегию хаоса».

«Сейчас политическая элита Украины существует отдельно от населения, это два разных мира, и вероятность, что к власти смогут прийти адекватные люди, ничтожна, — считает эксперт. — За последнее время жизнь в стране стала значительно тяжелее, выросли коммунальные платежи, цены на продовольствие, а доходы снизились, и большинству людей просто некогда следить за политическими баталиями — все заняты выживанием».

Reuters

© Gleb Garanich

Между тем политические кланы Украины снова готовы сойтись в ожесточённой схватке. Если Юлия Тимошенко не сможет выставить против Порошенко достаточные силы, она рискует снова оказаться в тюрьме или быть изгнанной из страны, считают эксперты. Поэтому политические конкуренты Порошенко сейчас вынуждены думать в первую очередь о силовой поддержке. Именно по этой причине полгода назад появились сведения о переговорах Тимошенко с Аваковым, главой МВД, за которым стоит порядка 300 тыс. сотрудников правоохранительных органов, пояснил Ростислав Ищенко.

«То, что Юлия Тимошенко не похожа на агента Кремля, мало смущает Порошенко: он будет говорить, что она просто хорошо замаскировалась. Надежда Савченко и вовсе когда-то была героем Украины, а сейчас сидит в тюрьме, так что ничего невозможного нет.Такой сценарий (заключение под стражу политических оппонентов. — RT) будет узурпацией власти, но в этом ничего нового для Киева тоже нет», — подвёл итог эксперт.