Демагогия и паника: на Украине обвинили Россию в «провоцировании бунтов»

Бывший командующий украинскими ВМС вице-адмирал Сергей Гайдук обвинил Москву в попытке спровоцировать народные бунты на Украине. По его мнению, Россия в Азовском море реализует «стратегию хаоса», в рамках которой якобы оказывается экономическое давление на Мариупольский и Бердянский морские порты. В Госдуме отметили, что Киев пытается оправдать бедственное положение в стране. Как полагают эксперты, в убыточном состоянии украинских портов виноваты исключительно действующие власти государства.

Россия якобы пытается спровоцировать народные бунты на Украине — для этого на Мариупольский и Бердянский морские порты оказывается экономическое давление. С таким обвинением выступил бывший командующий военно-морскими силами страны вице-адмирал Сергей Гайдук. По его мнению, в связи с этим в Азовском море реализуется «стратегия хаоса».

«Мы должны понимать, что в этих портах работает до 5 тыс. человек, которые в случае потери работы могут проводить акции социального характера, то есть могут быть социальные колебания среди населения, и здесь просчёт идёт в этом направлении», — сказал Гайдук в эфире Espreso.TV.

Ухудшение ситуации, по его словам, якобы происходит также в связи с территориальной близостью Мариуполя к Донбассу, где продолжаются боевые действия.

«Только представьте: на востоке от Мариуполя находится «нулёвка», где расположена наша приморская группировка, которая ежедневно имеет боевые столкновения с противником, а на западе от Мариуполя и в самом Мариуполе идут бунты населения, потому что они теряют работу, теряют возможность содержать свои семьи и так далее», — подчеркнул экс-командующий ВМС Украины.

Отметим, что Гайдук и ранее выступал с провокационными заявлениями. Во второй декаде июля он заявил о необходимости минирования Азовского моря и предложил проводить учения на Азовском побережье Украины, чтобы военные были готовы к «потенциальной высадке» ВС РФ. Кроме того, вице-адмирал объяснил отказ Киева от оставшихся в Крыму кораблей тем, что это лишит Украину аргументов при международных разбирательствах.

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В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль отвергла возможный разрыв договора о правовом статусе Азовского моря и Керченского пролива, который был подписан РФ и Украиной 24 декабря 2003 года. По её словам, денонсация документа даст Москве возможность инициировать территориальный спор.

«О денонсации соглашения с РФ по Азовскому морю не может быть и речи — это даст возможность РФ заявить территориальный спор», — цитирует Зеркаль ТАСС.

Напомним, что в начале июля депутаты Верховной рады от фракции «Самопомощь» зарегистрировали законопроект, предусматривающий расторжение соглашения. В документе оговариваются порядок и способы урегулирования возникающих между странами споров.

«Хозяин Украины не заинтересован в её развитии»

Власти Киева в своих действиях зависят от Вашингтона — именно поэтому сейчас на Украине сложилась подобная ситуация. Такое мнение высказал первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.

«У Украины есть один хозяин — это Америка, которая руководит страной. Проблемы, которые существуют в экономике Украины и во внутренней стабильности, — это проблемы того, что есть хозяин, который не заинтересован в том, чтобы она развивалась самостоятельно, надо кого-то поругать, объяснить народу — они находят аргумент, что во всём виновата Россия. Ничего общего Россия с бардаком и хаосом украинского государства не имеет», — заявил Шерин в разговоре с RT.

По мнению политолога Ивана Мезюхо, заявление экс-командующего ВМС Украины откровенно лживое, поскольку Россия придерживается принципа невмешательства во внутренние украинские дела. Как отметил эксперт, Гайдук таким образом поддерживает своё присутствие в медиапространстве.

«На Украине сложное социально-экономическое положение и в части того, что порты в Азовском море сейчас работают не на полную мощность и находятся в убыточном состоянии, — в этом виновна украинская власть», — сказал Мезюхо RT.

Он добавил, что Киеву следует отказаться от негативной риторики в отношении Москвы для исправления ситуации в стране.

«До тех пор, пока на Украине будут делать антироссийские заявления, пока украинские чиновники будут претворять в жизнь различного рода антироссийские решения, ни о каком взаимовыгодном сотрудничестве в акватории Азовского моря между Москвой и Киевом говорить не приходится», — подчеркнул политолог.

В свою очередь, заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин отметил: недовольство Киева вызвано тем, что Россия, в отличие от Украины, осуществляет свои действия в Азовском море, в том числе по досмотру судов, в рамках международного права.

«Это заявление связано с демагогией и в то же время с паникой. Они не рассчитывали, что Россия примет ответные меры после захвата нашего корабля «Норд», потом нашего танкера, и российские действия находятся в рамках законодательства — более внимательно осматривают, имея на это полное право, корабли… Таким образом создаются определённые проблемы — пусть освободят «Норд» и танкер. Они занимаются пиратством и думают, что им всё сойдёт с рук», — заявил Жарихин в беседе с RT.

Последние инициативы Киева по Азовскому морю

Ранее украинская сторона неоднократно обвиняла Москву в притеснениях в Азовском море, не приводя какие-либо факты или аргументы. Так, министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян сообщал о ведении переговоров с западными партнёрами по поводу применения санкций в отношении черноморских портов РФ.

Позднее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов сообщил о намерении усилить военно-морское присутствие в Азовском море. В свою очередь, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Георгий Тука не исключил возможности обращения в Совет Безопасности ООН или НАТО с просьбой организовать конвой украинских судов.

Все подобные инициативы Киев объясняет якобы блокадой региона со стороны России, а также якобы необоснованными досмотрами украинских судов, тогда как суда, следующие в российские порты, по мнению Киева, практически не сталкиваются с задержками.

При этом в МИД Украины отмечали, что от судовладельцев или капитанов судов, которые подверглись досмотру, не поступало ни единой жалобы.