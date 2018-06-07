«Через несколько лет о военных кораблях можно будет забыть»: лишится ли Украина статуса морской державы

Корабли ВМФ Украины находятся в плохом состоянии и на 95% нуждаются в ремонте и замене. Об этом RT сообщил источник в Минобороны страны. Ранее главком ВМС вице-адмирал Игорь Воронченко заявил, что украинскому военному судостроению грозит «точка невозврата», если правительство срочно не выделит средства на создание нового корвета. Опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что в критическом положении не только кораблестроительная отрасль, но и весь флот. Тем временем у союзников Киева нет масштабных планов по поддержке украинского ВМФ.

Командующий ВМС Украины вице-адмирал Игорь Воронченко раскритиковал позицию официального Киева относительно финансирования государственного оборонного заказа. Выступая на общем собрании Ассоциации судостроителей «Укрсудпром» в конце мая, военачальник сообщил, что недавно получил письмо, где говорилось, что в бюджете страны нет средств на строительство корвета серии «Владимир Великий». Ранее заявлялось, что деньги — около $52 млн — на достройку заложенного ещё при Януковиче корвета будут выделены в текущем году.



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«Вроде бы все мужи государственные подписывают постановления, но средства считают после того, как подписали. Приходит письмо буквально две недели назад, что нет в государстве средств соответствующих», — сказал Воронченко.

По его словам, если флот не получит нужной суммы, то будет пройдена «точка невозврата», а это грозит потерей более девяти тысяч рабочих мест.

Программа строительства корветов проекта 58250 была принята в 2008 году. Суда разработали специалисты николаевского Исследовательско-проектного центра кораблестроения. Первый корабль был заложен в Херсоне в 2011 году. Изначально планировалось построить 12 кораблей до 2026 года, позже речь шла уже о четырёх судах. Однако пока со стапелей не сошло ни одного корабля.

Игорь Воронченко

© Valentyn Ogirenko / Reuters

С точки зрения Игоря Воронченко, пополнение украинских ВМС новыми корветами имеет принципиально важное значение для развития флота, который, по его словам, должен защищать интересы Украины как в исключительной экономической зоне, так и в Мировом океане.

«Без соответствующих классов кораблей, таких как корветы, мы ничего не сможем сделать», — признал украинский вице-адмирал.

«Ситуация сложилась парадоксальная: Киев так много средств тратит на военную реформу, перевооружение и обучение армии, что на судостроительный проект тоже должно было хватить денег», — прокомментировал в беседе с RT заявление командующего ВМС Украины заведующий кафедрой политологии и социологии Университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

По мнению эксперта, виной всему главный бич украинской государственности — коррупция. Так, несмотря на непростую ситуацию в судостроении, неплохо себя чувствует принадлежащий Петру Порошенко киевский судостроительный завод «Кузня на Рыбальском» (ранее «Ленинская кузня». — RT). Он обеспечивает украинский флот бронекатерами «Гюрза-М». В свою очередь, предприятие, строящее корветы, принадлежит Smart Maritime Group. Этим холдингом владеет депутат от Оппозиционного блока Вадим Новинский.

С прицелом на Крым

Украинское судостроение процветало при советской власти. Например, единственный российский авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» строился именно в Николаеве. Однако после 1991 года Киев постепенно отказался от строительства крупнотоннажных кораблей.

На фоне забуксовавшего проекта создания корветов единственное, чем теперь могут похвастаться украинские корабелы, — это различные типы катеров, которые, помимо вышеупомянутой «Гюрзы», включают также десантный катер «Кентавр» производства всё той же «Ленинской кузни» и перспективный артиллерийский катер «Лань».

В 2015 году сообщалось, что Украина получила «серьёзную военную помощь» от США — пять надувных моторных лодок. При этом украинские военные регулярно рапортуют о новой тактике «москитного флота» — использовании катеров при атаке более крупных кораблей противника.

По мнению руководителя сектора проблем региональной безопасности Центра военно-политических исследований РИСИ Сергея Ермакова, пока такой малотоннажный флот устраивает и союзников Украины: они не спешат финансировать более масштабные проекты, а развивать их самостоятельно Киев не может.

«Вашингтон заинтересован в том, чтобы у Киева появился боеспособный флот, — считает эксперт. — Но контролировать Чёрное море они не могут, поэтому рассчитывают решать задачи сдерживания. Для этого нужен специальный флот, под специфические американские задачи. Это, прежде всего, прибрежные корабли некрупного водоизмещения — ракетные катера и т. п. Здесь, скорее всего, прицел на Крым».

По мнению Ермакова, недавний захват украинцами российского рыболовного сейнера «Норд» и угрозы взорвать Крымский мост демонстрируют приверженность именно такой стратегии. США для обеспечения материально-технической базы «москитного флота» в прошлом году начали строить пункт специального назначения украинских ВМС в Очакове.

«Правительство волнуют другие вопросы»

Тем временем построенные ещё при советской власти военные корабли ВМС Украины постепенно приходят в негодность, а заменить их нечем. Забирать остававшуюся в Крыму военную технику Киев в своё время не стал по причине её ветхости.

«Военно-морские силы ВСУ нуждаются в современных кораблях, и очень большие надежды были связаны с корветом «Владимир Великий», — заявил источник RT в Минобороны республики. — Конечно, в следующем году выборы, но Военно-морской флот Украины находится в ужасном состоянии. Не менее 95% от общего числа кораблей нуждаются в ремонте, а лучше — в замене».

По его информации, украинские военные планировали получить «Владимир Великий» к 2022 году, но теперь эти сроки, вероятнее всего, будут сдвинуты.

«Я согласен с руководством Военно-морских сил ВСУ — через несколько лет о военных кораблях Украина может забыть», — считает собеседник RT.

Пётр Порошенко в Одесской области

© president.gov.ua

В свою очередь, источник RT в партии «Народный фронт» подтвердил, что «Владимир Великий» пал жертвой выборов. Собеседник канала отметил, что отказ финансировать крупные судостроительные проекты вызван тем, что, несмотря на заявления киевских властей, они не чувствуют реальной опасности со стороны Москвы.

«Очевидно, что никакого полномасштабного наступления России не будет, поэтому правительство волнуют другие вопросы. В следующем году выборы, в которых хочет принять участие президент Пётр Порошенко, а в парламентских выборах — глава кабинета министров Владимир Гройсман. Поэтому вместо инвестиций в армию все деньги пойдут на повышение заработных плат, пенсий бюджетникам и другие инициативы правительства», — заявил собеседник RT.