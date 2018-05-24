«Реформы — это не смена фасада»: как военные Украины сопротивляются нововведениям в армии

На Украине несколько морских пехотинцев отказались надеть береты цвета морской волны на торжественную церемонию в честь их профессионального праздника. Ранее Пётр Порошенко распорядился заменить традиционные чёрные береты головными уборами «цвета штормового Чёрного и Азовского морей». В ответ на акцию военнослужащих руководство ВМС отправило их в запас. Пехотинцы пояснили, что они выступили за сохранение традиций и против поверхностных реформ президента. Эксперты отмечают, что жёсткие меры в отношении несогласных стали нормой для нынешних украинских властей.

На Украине несколько военнослужащих батальона морской пехоты отказались подчиниться приказу президента и поменять традиционные чёрные береты на новые головные уборы цвета морской волны — как у их коллег в НАТО. На торжественную церемонию в День морской пехоты в Николаеве, на которой присутствовал глава государства Пётр Порошенко, военнослужащие пришли в головных уборах старого образца. Об этом сообщил начальник пресс-центра Военно-морских сил ВС Украины Олег Чалик.

«Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция», — подчеркнул он.

© president.gov.ua

Как пояснил один из участников акции неповиновения, Анатолий Вовненко, «морские пехотинцы не изменяют традициям». Таким образом военнослужащие хотели выразить своё отношение к реформам в армии.

«Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета беретов и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских чёрных беретах... Реформы — это не смена фасада. Мы смело декларируем это», — написал Вовненко на своей странице в Facebook, приложив фото с торжества.

Протесты и репрессии

Реакция украинских пехотинцев на реформы Киева вполне понятна: ведь руководство не улучшает состояние армии, а только меняет вывески. Такого мнения придерживается заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин.

«Такое поведение характерно для украинской власти в целом и для Порошенко в частности. Для них важнее не суть явления, не решение проблем, а символы и демонстрация каких-то позиций. В данном случае дело не в том, что Порошенко не нравится цвет беретов феодосийской (а значит, по сути, относящейся к Крыму) морской пехоты, а в том, что Украина навсегда потеряла полуостров. И цветом беретов эту ситуацию не изменить. А какая-то реакция нужна — вот и придумывают», — пояснил эксперт.

При этом любое несогласие или критику в Киеве воспринимают в штыки. Поэтому и последовало немедленное увольнение военных, которые нарушили приказ.

Морские пехотинцы Черноморского флота РФ в Севастополе

© Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Ситуация неадекватная, но ожидаемая — в ответ на различного рода несогласия идут репрессии. Не секрет, что очень значительная часть личного состава украинского флота и морской пехоты осталась в Крыму и приняла российскую присягу. Очевидно, на это были причины», — заключил Жарихин.

«Благородный поступок»

В Госдуме приветствовали действия украинских офицеров, которые выступили за сохранение традиций.

«Благородный офицерский поступок, сохранение традиций. К моему сожалению, мои братья по маргеловскому сословию голубые береты поменяли на краповые. А морпехи — молодцы», — заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов.

Напомним, 23 мая Порошенко переименовал Высокомобильные десантные войска (ВДВ) в Десантно-штурмовые, чтобы отойти от советско-российской аббревиатуры. Тогда же глава государства заявил, что морские пехотинцы должны изменить цвет своих беретов с чёрного на цвет морской волны — «как штормовое Чёрное и Азовское моря».

Неоднозначная символика

Нововведения Киева подвергаются критике не впервые. Некоторые из них ранее даже высмеивались. Так, в конце октября 2016 года была создана новая эмблема украинской разведки, на которой изображена сова, пронзающая на карте мечом территорию России.

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Помимо откровенной антироссийской риторики нового символа, в СМИ также обсуждали, что сова с мечом на эмблеме ГРУ Украины очень похожа на другую известную сову — из советского мультфильма «Сказка сказывается» (1970 год). В финальной сцене Кощей принимает облик совы и пытается вонзить меч в русского героя Ивана.

В 2015 году был создан новый символ Сил специальных операций Украины, на котором изображён волк-оборотень, подпоясанный золотым кушаком. Знак утвердил президент Порошенко, однако сами военные остались недовольны новым символом. Украинские военнослужащие просили заменить оборотня на меч или кинжал, которые используют в своей военной символике некоторые страны НАТО. По их мнению, оборотень — это символ предательства и ему не место на эмблеме украинских военных.

Происходили подобные случаи и в гражданской сфере. В мае 2018 года на заседании кабинета министров прошла презентация официального бренда и логотипа Украины. На белом фоне расположена надпись «Ukraine now». Пользователи соцсетей отметили схожесть бренда с логотипом известного портала для взрослых.