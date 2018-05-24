Украинские морпехи выступили против смены цвета беретов, несмотря на указ Порошенко
Отмечается, что бойцы приняли участие в праздничных мероприятиях в традиционных чёрных беретах.
«Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских чёрных беретах», — рассказал один из бывших служащих батальона на своей странице в социальной сети Facebook.
По данным портала, проход военнослужащих не попал в объективы телекамер, однако отдельные кадры, на которых отчётливо видны военнослужащие в чёрных беретах, всё же транслировались.
По словам военных, одной из причин данного поступка стало несогласие с действиями украинских властей, в частности в контексте проводимых в армии реформ.
Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВС Украины.