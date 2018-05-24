Украинские морпехи выступили против смены цвета беретов, несмотря на указ Порошенко

Военнослужащие первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты (ФОБМП) Украины выступили против смены цвета беретов, несмотря на соответствующий указ президента страны Петра Порошенко. Об этом сообщает InfoResist.

Отмечается, что бойцы приняли участие в праздничных мероприятиях в традиционных чёрных беретах.

«Морские пехотинцы не изменяют традициям! Сегодня в рамках торжеств в день морской пехоты в Николаеве происходила смена цвета берета и символики морской пехоты Украины. Морские пехотинцы 1-ФОБМП отказались изменять присяге и вошли в парадный строй во время торжеств в своих украинских чёрных беретах», — рассказал один из бывших служащих батальона на своей странице в социальной сети Facebook.

По данным портала, проход военнослужащих не попал в объективы телекамер, однако отдельные кадры, на которых отчётливо видны военнослужащие в чёрных беретах, всё же транслировались.

По словам военных, одной из причин данного поступка стало несогласие с действиями украинских властей, в частности в контексте проводимых в армии реформ.

Ранее сообщалось, что Порошенко подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВС Украины.