Порошенко подписал указ о переименовании ВДВ в Десантно-штурмовые войска

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Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск (ВДВ) в Десантно-штурмовые войска ВС Украины.

«Я подписываю принятый Верховной радой закон о внесении изменений в некоторые законы по вопросам обороны десантно-штурмовых войск. И поздравляем наших боевых побратимов. Этот законодательный акт регулирует название этого славного рода войск — десантно-штурмовые войска», — приводит слова Порошенко «112 Украина».

Ранее Верховная рада приняла закон о переименовании ВДВ.

Также Порошенко объявил о смене у украинских десантников голубых беретов на тёмно-бордовые. Кроме того, День десантника на Украине теперь отмечают 21 ноября, а не 2 августа.

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