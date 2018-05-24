В ВМС Украины объяснили отказ части морпехов сменить береты на церемонии с Порошенко
«Кое-кто из морских пехотинцев отказался сменить береты пехоты. Среди них большинство уже уволены в запас. Это их личная позиция», — цитирует Чалыка «Укринформ».
При этом он подчеркнул, что подавляющее большинство морпехов надели новые береты.
Ранее сообщалось, что часть военнослужащих первого феодосийского отдельного батальона морской пехоты выступила против смены чёрного берета на новый — цвета морской волны.
23 мая Порошенко подписал указ о переименовании ВДВ в Десантно-штурмовые войска.