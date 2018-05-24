Эксперт прокомментировал отказ морпехов украинского батальона сменить береты по указу Порошенко

Заместитель директора Института стран СНГ политолог Владимир Жарихин в разговоре с RT прокомментировал отказ бойцов 1-го феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины сменить цвет беретов по указу Петра Порошенко.

«Такое поведение характерно для украинской власти в целом и для Порошенко в частности. Для них важнее не суть явления и решение проблем, а символы и демонстрация каких-то позиций. В данном случае дело не в том, что Порошенко не нравится цвет беретов феодосийской, а значит, по сути, относящейся к Крыму морской пехоты, а в том, что Украина навсегда потеряла полуостров. И цветом беретов эту ситуацию не изменить, а какая-то реакция нужна, вот и придумывают», — сказал эксперт.

В ВМФ Украины уже успели отреагировать и выступили с официальным заявлением отметив, что это была личная позиция морских пехотинцев и «среди них большинство уже уволены в запас».

«Ситуация неадекватная, но ожидаемая — на различного рода несогласия в ответ идут репрессии. Не секрет, что очень значительная часть личного состава украинского флота и морской пехоты осталась в Крыму и приняла российскую присягу. Очевидно, на это были причины», — подытожил Жарихин.

Ранее бойцы 1-го феодосийского отдельного батальона морской пехоты Украины выступили против смены цвета беретов с чёрного на цвет морской волны.