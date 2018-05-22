«Призыв к теракту»: как в России отреагировали на угрозу депутата Рады уничтожить Крымский мост

Крымский мост — это вражеская инфраструктура, которую необходимо уничтожить. Так считает депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова украинского политика — это «призыв к совершению теракта». На прошлой неделе СК уже возбудил два уголовных дела в отношении американских журналистов Washington Examiner из-за материала, в котором предлагалось подорвать Крымский мост. Представители региона отметили, что развитие Крыма и дальше будет раздражать власти Украины.

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вражеской инфраструктурой», подлежащей уничтожению. По его мнению, ликвидация стратегического объекта «страны-агрессора» является нормальной практикой при ведении вооружённого конфликта.

«Любая нормальная страна мира, которая находится в состоянии войны за свою территорию, за своих людей, конечно, стремится уничтожить вражескую инфраструктуру — мост, железнодорожный пункт, аэропорт», — заявил он в эфире телеканала «112 Украина».

Депутат подчеркнул, что отдал бы приказ о бомбардировке, если бы занимал пост министра обороны страны.





«Призыв к террористическому акту»

Реакция Москвы на очередное заявление со стороны украинских политиков по Крымскому мосту не заставила себя ждать. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, слова депутата Рады являются «призывом к совершению террористического акта».

Представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что подобные заявления уголовно наказуемы в России. Так, 17 мая Следственный комитет возбудил дело в отношении американского журналиста издания Washington Examiner Тома Рогана, написавшего статью под названием «Украина должна взорвать Крымский мост Путина».

Спустя сутки российские следователи возбудили уголовное дело в отношении ещё одного сотрудника американского СМИ. В действиях редактора еженедельного интернет-журнала Washington Examiner Уго Гурдона усматривается пропаганда терроризма, пояснили в СК.

Между тем глава республики Крым Сергей Аксёнов призвал не обращать внимания на призывы повредить мост, соединяющий Крымский полуостров с Таманским.

«Не читайте и не слушайте. У них маразм крепчает», — приводит его слова агентство «Крыминформ».

Он подчеркнул, что российские спецслужбы эффективно выполняют свои обязанности. «Ничто не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни Российской Федерации», — подчеркнул глава региона.

«Киев раздражён развитием Крыма»

В свою очередь, депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT выразил уверенность, что меры, направленные на развитие полуострова, будут и дальше сопровождаться агрессивной критикой со стороны Украины.

«Чем больше будет развиваться Крым, тем больше инфраструктурных объектов будет открыто: собственные электростанции, трассы федерального значения, включая «Тавриду». Эти факты будут и дальше раздражать Киев, и мы будем дальше слышать эту желчную, агрессивную риторику. Но на самом деле ни на жизнь крымчан, ни на развитие полуострова это не влияет», — заявил Ганжара.

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Как напомнил крымский парламентарий, украинские политики пытались убедить всех, что построить мост невозможно, а теперь продолжают свои «пустые заявления», фантазируя об уничтожении переправы через Керченский пролив. Любая попытка повреждения моста будет «пресекаться самым жёстким образом», добавил Ганжара.

«Хотя мост стоит прочно, его безопасность будет зависеть только от российской тактики охраны. Международное сообщество, конечно, участвовать в диверсиях не станет, но, без сомнения, найдёт нужные слова для поддержки воинственного пыла Украины в отношении полуострова», — заявил депутат Госдумы от Крыма, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек.

По его словам, сейчас никто не скажет, сколько ещё украинские власти будут угрожать региону.

«Поэтому в отношении Крымского моста залог безопасности — это держать порох сухим», — пояснил он.

Крымский мост

Очередная антироссийская информационная волна поднялась на Украине сразу вслед за открытием автодорожной части Крымского моста. По словам сенатора от Севастополя, члена комитета по международным делам Ольги Тимофеевой, истерия украинской стороны будет продолжаться по мере упадка национальной экономики.

«Эта истерика будет продолжаться до тех пор, пока будет деградировать экономика Украины, а она будет деградировать. Соответственно, любые наши положительные достижения будут вызывать подобную истерику, но от неё перейти к действиям — это фактически объявление войны. Маловероятно, что на это пойдёт украинская сторона», — заметила член Совфеда.

Напомним, 15 мая президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. В ходе торжественного мероприятия глава государства проехал во главе автоколонны грузовиков за рулём КамАЗа над Керченским проливом.

«Всё удобно, шикарно, долговечно, надеюсь. Это хорошая современная... асфальтобетонная смесь. Я думаю, что людям понравится», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».

За первые сутки по Крымскому мосту проехало свыше 20 тыс. транспортных средств. По состоянию на 21 мая это число достигло почти 90 тыс.