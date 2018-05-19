«Чисто политический ход»: Порошенко заявил о планах использовать Крымский мост для «связей с Кубанью»

Киев намерен использовать Крымский мост для «связей с Кубанью» после «возвращения» полуострова в состав Украины. Об этом заявил Пётр Порошенко, добавив, что Россия понесёт ответственность за «незаконное строительство» переправы. Он также сообщил, что на Украине разрабатывают поправки к Конституции страны относительно статуса Крыма: они будут касаться «закрепления крымско-татарской национальной автономии». В Госдуме назвали подобные высказывания Порошенко «фантомными болями». В Крыму сочли планы Киева неисполнимыми, отметив, что вопрос создания национальной автономии всегда отрицательно воспринимался населением полуострова, а Конституция Украины не имеет никакого отношения к российской республике.

Украина намерена использовать Крымский мост для «связей с Кубанью» после того, как «вернёт» полуостров под свой контроль. С таким заявлением выступил украинский президент Пётр Порошенко на мероприятии, посвящённом крымско-татарскому народу.

«Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его для связей с Кубанью, где, кстати, живёт также большое количество украинцев», — приводит слова президента его пресс-служба.

Порошенко отметил, что Россия «понесёт ответственность и за незаконное строительство Керченского моста, и за другие преступления». Также он обвинил Москву в «преследовании» крымских татар, нарушении международного права и проведении «нелегитимных выборов президента России».

«Наказание за любые незаконные действия против суверенитета и территориальной целостности Украины является неизбежным, как Страшный суд. Это очевидно», — добавил он.

Ранее украинский президент заявил, что строительство моста через Керченский пролив является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля». По его мнению, переправа «обязательно понадобится оккупантам», когда они будут «срочно покидать» Крым.

Крымский мост

Reuters

Строительство Крымского моста означает для Киева окончательную потерю полуострова, отметил член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Крымский мост — это символ воссоединения Крыма с Россией. Одно дело — провести референдум, увидеть, что все жители хотят в Россию. Другое дело — физически воссоединить нашу территорию.

То есть строительство Крымского моста и запуск его в эксплуатацию окончательно ставит точку в вопросе, кому принадлежит Крым. И, конечно, это вызывает фантомные боли в Киеве. Для них данное событие означает окончательную потерю территории из-за своей безалаберной политики в отношении собственного народа», — сказал он в беседе с RT.

Депутат считает, что подобные провокационные заявления со стороны Киева продолжатся.

«Конечно, следует ожидать различных инсинуаций с их стороны. Но мы прекрасно понимаем, что Крым стал частью России навсегда. Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань. Для нас они — родственный народ. И мы всегда рады украинцам на нашей территории», — заключил он.

Изменения в Конституции Украины

Вместе с тем Порошенко анонсировал поправки в Конституцию Украины, касающиеся «статуса Крыма».

«За год рабочая группа, созданная конституционной комиссией, наработала предложения относительно изменений в раздел Х Конституции Украины. Они должны закрепить неотъемлемое право крымско-татарского народа как коренного народа Украины на самоопределение в составе независимого украинского государства. Именно такое право группа предлагает признать источником особого статуса Крымской автономии как неотъемлемой составной части единой Украины», — заявил он.

По его словам, рабочая группа предлагает создать представительный орган — Крымскую раду, — который будет «обеспечивать права всех жителей полуострова».

Особенности же избрания депутатов — представителей крымско-татарского народа — рабочая группа предлагает установить в отдельном законе Украины.

Как сообщил украинский лидер, в случае возникновения в Крыму ситуации, которая представляет «угрозу государственному суверенитету или территориальной целостности Украины», президент получит право «вводить в Крыму особый режим управления путём назначения специального государственного чиновника с одновременным прекращением соответствующих полномочий власти Крымской автономии».

«Аргументы у Киева заканчиваются»

Член комитета Госсовета Крыма по законодательству Владимир Рыжко назвал «планы» Порошенко невыполнимыми.

«Это чисто политический ход в преддверии Дня депортации крымских татар. Надо же им что-то говорить. А написать можно всё что угодно, но это ещё надо исполнить. Надо ещё учитывать, как это воспримут жители. Я тут живу с детства.

Ещё и «Меджлисом»* муссировался этот вопрос — создания национальной автономии, — но это всегда отрицательно воспринималось большинством населения Крыма. Нельзя ничего сделать, если большинство против. Поэтому это то, что сделать невозможно. Крым не относится к Украине. Они вносят изменения в Конституцию, которая совсем не имеет отношения к Крымскому полуострову», — подчеркнул он.

Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков назвал высказывания Порошенко смешными.

«Вообще, это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются… Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда даёт серьёзные трещины. Вы видите, что происходит с журналистами РИА Новости. Если бы они не представляли информационной угрозы, никогда бы не дошло до этого», — сказал депутат.

Бобков также отметил, что подобные заявления больше не способны отвлечь украинское население от реальных проблем государства.

«Есть огромное количество экономических сложностей. Ещё больше усугубляется расслоение общества. Те вещи, которые сдерживали людей, в виде «шенгена» и ещё каких-то виртуальных вещей, уходят… На уровне серьёзных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится или, как только он будет построен, даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец», — заключил парламентарий.

Напомним, что 15 мая Служба безопасности Украины провела многочасовые обыски в офисах РИА Новости Украина и в квартирах нескольких сотрудников. Кроме того, правоохранительные органы задержали руководителя агентства Кирилла Вышинского по обвинению в государственной измене. Позднее суд Херсона вынес решение о его аресте на два месяца.

Напомним, Крым стал частью России после проведённого в марте 2014 года референдума. Тогда за присоединение полуострова к России высказались более 90% крымчан. Голосование проходило в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. В мероприятии приняли участие строители переправы через Керченский пролив, а также президент России Владимир Путин.

На следующий день, 16 мая, открылось движение легковых автомобилей и пассажирских автобусов по автодорожной части моста.

Автодорожную часть моста планировали открыть в декабре 2018 года, но достроили на полгода раньше установленного срока.

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).