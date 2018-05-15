Порошенко прокомментировал открытие Крымского моста

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения о том, что строительство автодорожной части Крымского моста официально завершено.

По его словам, это является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

Он напомнил, что в «Арбитражный трибунал Конвенции ООН по морскому праву было подано ходатайство о защите суверенных интересов Украины, в частности, в связи с противоправным возведением» Крымского моста.

«Очень жаль, что российские власти пытаются втянуть в свои инфраструктурные авантюры и представителей европейского бизнеса, стремясь тем самым откупиться от международно-правовой ответственности. Уверен, агрессору это не удастся, он будет нести ответственность в полной мере», — написал Порошенко в Facebook.

При этом он добавил, что «мост обязательно понадобится оккупантам, когда они будут срочно покидать» Крым.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ему понравилось качество дорожного покрытия Крымского моста.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая в 05:30. Отмечается, что проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч. Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту.

RT вёл прямую трансляцию.