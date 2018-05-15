Путин за рулём КамАЗа проехал по Крымскому мосту
Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. По его словам, всё было сделано качественно и в срок, даже на полгода раньше.
После этого он предложил начать церемонию открытия.
«Поехали», — сказал Путин и сел в автомобиль КамАЗ.
16 мая в 05:30 будет открыто автомобильное движение по мосту.
Мост через Керченский пролив соединяет Крым и Краснодарский край. Его длина составляет 19 км.
RT ведёт прямую трансляцию церемонии открытия.
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