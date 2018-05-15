Путин за рулём КамАЗа проехал по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста. По его словам, всё было сделано качественно и в срок, даже на полгода раньше.

После этого он предложил начать церемонию открытия. «Поехали», — сказал Путин и сел в автомобиль КамАЗ. 16 мая в 05:30 будет открыто автомобильное движение по мосту. Мост через Керченский пролив соединяет Крым и Краснодарский край. Его длина составляет 19 км. RT ведёт прямую трансляцию церемонии открытия.