«Туристический магнит»: движение автомобилей по Крымскому мосту откроют 16 мая

В среду, 16 мая, будет запущено автомобильное движение по Крымскому мосту — на полгода раньше запланированного срока. За день до этого состоится торжественное открытие с участием мостостроителей из разных регионов страны. Церемонию посетит президент России Владимир Путин. В Крыму считают, что запуск движения станет толчком к экономическому развитию полуострова и будет способствовать увеличению туристического потока. Власти этого региона России ожидают в 2018 году до 6 млн туристов.

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто 16 мая. Об этом говорится в пресс-релизе информационного центра «Крымский мост».

«Движение по Крымскому мосту для автомобилей будет открыто в 05:30 по московскому времени 16 мая 2018 года. Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года)», — отмечается в сообщении.

Проезд для легковых автомобилей и пассажирских автобусов откроется одновременно на обоих берегах Керченского пролива. Автоподходы со стороны Тамани и Керчи станут доступны за час до начала движения по мосту.

Первыми по нему смогут проехать жители Крыма и Кубани. С каждой стороны будут работать по две полосы.

На полгода раньше срока

За день до запуска движения, 15 мая, автодорожную часть моста торжественно откроют мостостроители. По нему проедет колонна строительной техники. В мероприятии примут участие специалисты из разных регионов страны.

«Команда Крымского моста — это более 10 тысяч рабочих и инженеров, которые смогли в сложных природных условиях построить мост на полгода раньше установленного срока», — подчеркнул глава компании-подрядчика «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг.

В торжественном открытии примет участие президент России Владимир Путин. Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства ознакомится с работой Единого центра управления дорожным движением и эксплуатационных служб к работе моста.

В середине марта этого года Путин посетил стройку. Он оценил ход работ и высказал пожелание, чтобы мост был введён в эксплуатацию уже к летнему сезону.

Напомним, что изначально старт был запланирован на конец 2018 года. Ускорить запуск движения удалось благодаря профессиональной работе строителей, считает вице-премьер Крыма Дмитрий Полонский.

«Прежде всего, это большая заслуга всех строителей моста и той компании, которая взяла на себя колоссальную ответственность — построить такой сложнейший инженерный инфраструктурный объект. Стройка ещё продолжается, ещё предстоит окончание работ по железнодорожной части. Это к тому же большая и слаженная работа всех органов власти», — сказал Полонский в беседе с RT.

Крым ждёт туристов

По его словам, открытие моста станет мощнейшим толчком к экономическому развитию Крыма и Кубани. С ним согласился глава комитета крымского парламента по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«О том, что мост будет открыт уже весной, сообщалось заранее. Многие жители материковой части России ждут этого события, огромное количество желающих по нему проехать. Помимо того что это очень масштабный проект, это ещё и туристический магнит», — заявил депутат в разговоре с RT.

По его словам, мост облегчит поездку для тех, кто любит путешествовать на автомобиле, и разгрузит паромное сообщение.

«Не надо будет подстраиваться под паром, уезжать из Крыма заранее, чтобы не попасть в шторм. Поэтому уже в этом году будет увеличение числа туристов благодаря транспортному сообщению через мост и новому терминалу аэропорта. Паромом теперь будут перевозиться грузовые машины. А легковые могут ехать по мосту — это сильно облегчит путешествие», — подчеркнул парламентарий.

По его прогнозам, в 2018-м Крым рассчитывает принять до 6 млн гостей, а уже в ближайшие пять лет ежегодный поток туристов должен увеличиться до 8—10 млн человек. Более точные оценки местные власти обещают дать после открытия моста.

Беспочвенные угрозы

Черняк отметил, что мост открывается, несмотря на политические манипуляции украинских политиков. Ранее в Верховной раде намеревались отнять Крымский мост в пользу Украины «в качестве контрибуции», а украинские радикалы грозились заблокировать его работу. Кроме того, Киев подал в трибунал ООН меморандум «о нарушении Россией морского права» в Керченском проливе.

«Есть пословица: «Собака лает — караван идёт». Из-за океана, из-за границы на протяжении всего этого времени прилагали все усилия, чтобы дискредитировать этот проект. Говорили, что это невозможно, что это не будет функционировать. Угрожали террористическими атаками. Чего только не было, каких только угроз мы не слышали!» — напомнил Полонский.

В апреле председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников сообщил, что силовые структуры России полностью контролируют район моста и отслеживают любые возможные угрозы, которые могут исходить со стороны Украины, в том числе террористические.

«Силовыми структурами организован контроль обстановки в акватории Керченского пролива и в воздушном пространстве над ней. Их силы и средства подготовлены к согласованным действиям при возникновении угрозы террористических посягательств на возводимые объекты, в том числе со стороны приверженцев радикальных идеологий, а также спецслужб и националистических организаций Украины, вынашивающих планы совершить диверсии на территории Крымского полуострова», — подчеркнул Бортников.