Движение над водой: Путин примет участие в открытии Крымского моста

Российский лидер Владимир Путин будет лично присутствовать на торжественной церемонии запуска автомобильного движения по Крымскому мосту, дал понять пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, было бы сложно представить открытие этого колоссального объекта без главы государства. Впрочем, Песков не стал называть точных сроков начала движения по путепроводу. Между тем крымские дорожники разработали и обнародовали схему организации движения на автомобильных подходах к Крымскому мосту и Керченской паромной переправе. Как идёт подготовка к открытию транспортного перехода — в материале RT.

Движение по автомобильной части Крымского моста откроется в ближайшее время, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он не стал называть точных сроков, однако намекнул на то, что Владимир Путин будет лично присутствовать на торжественной церемонии.

«Я пока не буду раньше времени анонсировать точную дату открытия Крымского моста. Скажу лишь, что очевидно, что автомобильная очередь стройки завершена и что, конечно же, открытие будет в ближайшее время. Представить себе, что открытие этого колоссального строительного объекта произойдёт без президента, наверное, было бы сложно», — отметил Песков.

«Что касается точных дат и времени, мы вас сориентируем», — отметил пресс-секретарь президента, комментируя сообщения СМИ о том, что Путин примет участие в открытии моста 15 или 16 мая.

Напомним, севастопольское издание «ИНФОРМЕР» со ссылкой на свои источники сообщало, что пуск движения по первой очереди моста через Керченский пролив состоится 15 мая, а в церемонии будет задействован автомобиль проекта «Кортеж».

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«Один из членов близкого окружения президента России рассказал, что для поездки на полуостров может использоваться специальный автомобиль из проекта «Кортеж». Лимузин доставит главу государства к месту событий. После этого Крымский мост будет официально открыт и по нему смогут ездить автомобили», — сообщило издание.

Кроме того, накануне стало известно, что заказчик строительства Крымского моста принял у генподрядчика первую часть транспортного перехода через Керченский пролив, а именно — участок автодороги общего пользования федерального назначения А-290 Новороссийск — Керчь.

«Сейчас мы, дорожники, заканчиваем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту с тем, чтобы, как и обещали, пустить движение во второй половине мая», — заявил начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новиков.

В пресс-службе компании сообщили, что специалистам предстоит завершить обустройство путепровода дорожными знаками и обеспечить комплексную готовность всех систем и подразделений к обеспечению безопасного движения по новой автомобильной дороге.

Дорожная подготовка

В преддверии открытия моста через Керченский пролив в комитете дорожного хозяйства Республики Крым разработали схему организации движения транспорта в окрестностях Керчи, которая поможет водителям ориентироваться в дорожной сети на автомобильных подходах к Крымскому мосту и Керченской паромной переправе.

«Все легковые транспортные средства и пассажирские автобусы могут передвигаться без ограничений на автомобильных подходах к Крымскому мосту», — отметили в правительстве республики.

«Транспортные средства, за исключением грузовых, двигающиеся со стороны Симферополя в направлении Крымского моста, могут доехать до него по автомобильному подходу, повернув направо в районе транспортной развязки на пересечении автодороги Феодосия — Керчь и автомобильного подхода к Крымскому мосту», — отмечается в сообщении.

Грузовики весом свыше 3,5 тонн при движении из Крыма будут обязаны повернуть на этой же развязке налево и воспользоваться Керченской паромной переправой, поскольку проезд по Крымскому мосту грузовым транспортным средствам пока запрещён.

«Легковые транспортные средства и пассажирские автобусы, двигающиеся со стороны Крымского моста, могут доехать до городов Крыма, двигаясь по автоподходу по указателям «Симферополь» до транспортной развязки и далее по автомобильной дороге Феодосия — Керчь, уходя налево с транспортной развязки в направлении Симферополя», — сообщили дорожники.

При этом чтобы попасть в Керчь, легковушкам и пассажирским автобусам надо будет уйти направо с транспортной развязки. Отдельно отмечается, что от Крымского моста до транспортной развязки съезды с подхода не предусмотрены.

Вместе с тем, в случае необходимости вернуться на мост можно, доехав до транспортной развязки, повернуть направо в направлении «Керчь», где надо совершить разворот по кольцу в 6,5 км от транспортной развязки на Шлагбаумской площади (пересечение улиц Чкалова и Комарова).

«На самой транспортной развязке совершить разворот нельзя!» — подчеркнули специалисты.

План-схема участков автомобильных дорог на подходах к Крымскому мосту

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В ожидании открытия моста через Керченский пролив происходят и курьёзные случаи. Так, в четверг, 10 мая, информагентство «Крыминформ» сообщило, что онлайн-сервис «Яндекс.Карты» досрочно начал отмечать дорогу по Крымскому мосту как действующую.

По информации издания, именно Крымский мост на некоторое время отображался сервисом как кратчайший путь при прокладывании маршрута между Краснодарским краем и Крымом. Паромная переправа же указывалась в качестве альтернативной дороги.

Позднее этот баг, вероятно, вызванный тестовыми работами, был исправлен. Сейчас кратчайший рабочий маршрут между Крымом и материковой Россией корректно строится по паромной переправе через Керчь-Еникальский канал.