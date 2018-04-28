«Раздвоение мировоззрения»: в России отреагировали на планы депутата Рады отобрать Крымский мост

В Москве ответили на заявления депутата Верховной рады Рефата Чубарова о том, что у России необходимо отнять Крымский мост в «качестве контрибуции». Cлова украинского политика в Госдуме назвали «раздвоением мировоззрения» и уточнили, что такие реплики лишены всякого смысла, так как контрибуционные выплаты может требовать только победитель от побеждённого. Между тем РФ и Украина никогда не находились в состоянии войны. Российские парламентарии отметили, что за все годы, пока Крым был подконтролен Украине, Киев ничего не сделал для его развития, а теперь старается помешать другим модернизировать инфраструктуру полуострова.

Лидер «Меджлиса крымско-татарского народа»*, депутат Верховной рады Рефат Чубаров заявил, что Крымский мост должен стать частью контрибуции за тот ущерб, который Россия якобы нанесла Украине, «оккупировав» полуостров. При этом он уточнил, что транспортную переправу следует передать в ведение «специального международного консорциума».

«Россией … этот мост должен быть полностью передан в виде контрибуции за нанесённый ущерб и всё остальное международному консорциуму», — сказал Чубаров изданию «Обозреватель».

В Москве планы украинского политика восприняли как шутку. В частности, депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что инициатива Чубарова относится к области фантазий.

«Контрибуцию платят побеждённые страны, а я не припомню, чтобы Украина нанесла России поражение. У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своём мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю. Так что все его заявления из разряда тестов на психическое расстройство», — сказал RT Бальбек.

К тому же, подчеркнул он, разговоры о контрибуции в целом лишены смысла, поскольку Россия и Украина никогда не находились и не находятся в состоянии войны.

Мнимая проблема

Вместе с претензиями на мост, украинский депутат выразил и сомнение в том, что транспортный переход сможет полноценно функционировать.

«Я всё ещё принадлежу к тем людям, которые считают, что его обслуживание и содержание будет очень проблематичным», — заявил он.

Его слова прозвучали на фоне недавнего сообщения гендиректора по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонида Рыженькина о том, что автомобильное движение по мосту будет открыто во второй половине мая.

В связи с этим депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что логика рассуждений Рефата Чубарова явно искажена.

«Начиная с первого дня, когда стало известно, что мы начинаем строить мост, украинские политики в один голос кричали, что моста не будет, что мы его рисуем в Photoshop и монтируем видеоролики. В принципе, украинские политики могут в том же Photoshop теперь себе изготовить сертификат, в котором напишут, что получили Крымский мост в качестве контрибуции, компенсаций или чего угодно подобного. Со стороны России подобных действий они не дождутся, мы это прекрасно понимаем», — пояснил он RT.

Парламентарий также отметил противоречивость действий и заявлений Киева по России и Крыму в целом.

«Стенания Украины по поводу моста сродни её позиции по ГТС (газотранспортной системе. — RT). Сегодня они кричат, что российский газ им не нужен, завтра Россия объявляет, что начинает строить ГТС в обход Украины («Северный поток — 2». — RT), и в Киеве опять истерика. Или кричат, что вернут Крым, но при этом отключают электричество и устраивают блокады», — сказал Белик.

При этом он подчеркнул, что Киев за всё то время, пока Крым был ему подконтролен, ничего не сделал для его развития и улучшения. Помимо этого, депутат высказал предположение, что «проект» Чубарова — первая ласточка новых жалоб и исков в отношении России со стороны украинских властей.

«Я думаю, будут жалобы и в экологические организации, и в организации, регулирующие судоходство, и многие другие. Этим никого не удивить. Вся внешняя политика Украины сводится к двум вещам — обвинять соседей и клянчить деньги у Запада. А такой формат требует серьёзной медиаподготовки, что и обеспечивают такие люди, как Рефат Чубаров», — подытожил Белик.

Политолог Иван Мезюхо в беседе с RT назвал заявления Рифата Чубарова пиаром.

«Накануне активного политического сезона на Украине беглые лидеры запрещённой в России организации продолжают пиариться на теме полуострова. Им необходимо заново закрепляться в действующей украинской политической системе. Но с каждым новым политическим сезоном это будет делать сложнее. Если раньше «Меджлис» торговал голосами крымских татар, то теперь это организовать не получится. Поэтому вся деятельность данной организации выражается в различного рода громких антироссийских и антикрымских заявлениях», — пояснил эксперт.

На финишной прямой

Между тем, несмотря на пессимистичные прогнозы украинских политиков, строительство Крымского моста близится к завершению. В частности, на днях прошли испытания автомобильной части перехода. Были выполнены приёмочные обследования, статические, а также динамические испытания.

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Так, проверке на прочность подвергались несущие конструкции — опоры и пролёты. Одним из тестов стал прогон по полотну гружёных самосвалов. Восемь машин, масса каждой из которых составляла 35 тонн, в течение отведённого времени курсировали по мосту. Реакция конструкции на нагрузки фиксировалась специальными датчиками.

Не стоит переживать Киеву и за окружающую среду вокруг моста. Для защиты экологии акватории Керченского пролива конструкция будет снабжена комплексом очистки ливневых вод с железной дороги и автотрассы. Работы в этом направлении уже ведутся. Ливневые воды после прохода через обозначенные системы будут соответствовать «уровню водоёмов хозяйственно-питьевого назначения».

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).