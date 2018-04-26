Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется во второй половине мая

Движение по автодорожной арке Крымского моста будет открыто во второй половине мая. Об этом сообщил гендиректор по инфраструктурным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин.

«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую, готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», — цитирует Рыженькина агентство «Крыминформ».

По его словам, накануне было завершено асфальтирование всех 19 км дороги по Крымскому мосту.

Ранее стало известно, что автодорожная часть Крымского моста прошла испытания на готовность к эксплуатации.

19 апреля, как передавало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что первые автомобили по Крымскому мосту проедут через несколько недель.