Автомобильное движение по Крымскому мосту откроется во второй половине мая
- РИА Новости
- © Алексей Мальгавко
«Работы на автодорожной части Крымского моста вышли на финишную прямую, готовность составляет 98%. Во второй половине мая мы будем готовы к открытию движения», — цитирует Рыженькина агентство «Крыминформ».
По его словам, накануне было завершено асфальтирование всех 19 км дороги по Крымскому мосту.
Ранее стало известно, что автодорожная часть Крымского моста прошла испытания на готовность к эксплуатации.
19 апреля, как передавало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что первые автомобили по Крымскому мосту проедут через несколько недель.