Автодорожная часть Крымского моста прошла испытания на готовность к эксплуатации

Специалисты провели статические и динамические испытания автодорожной части Крымского моста, которые подтвердили надёжность несущих конструкций и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией. Испытания подтвердили надёжность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию», — приводит сообщение агентство «Крыминформ».

Мероприятия проводились специализированным научно-исследовательским институтом в течение нескольких недель.

Как заявил главный инженер ФКУ Упрдор «Тамань» Юрий Сафонов, результатом проведённой диагностики станет оценка состояния конструкций моста и автодороги.

«Такая оценка вместе с заключением о соответствии от государственного надзора будут в дальнейшем рассмотрены приёмочной комиссией из представителей заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора», — подчеркнул он.

По его словам, последующий акт приёмочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию.

Ранее российский космонавт сфотографировал с МКС Крымский мост.

19 апреля, как передавало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что первые автомобили по Крымскому мосту проедут через несколько недель.