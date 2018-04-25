Российский космонавт сфотографировал с МКС Крымский мост

Российский космонавт Антон Шкаплеров, который находится на МКС, опубликовал фотографии Крымского моста, сделанные с орбиты.

«Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов», — написал он в своём Instagram.

Публикация от Anton Shkaplerov (@anton_astrey) 24 Апр 2018 в 9:58 PDT

19 апреля, как передавало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что первые автомобили по Крымскому мосту проедут через несколько недель.