Российский космонавт сфотографировал с МКС Крымский мост
Российский космонавт Антон Шкаплеров, который находится на МКС, опубликовал фотографии Крымского моста, сделанные с орбиты.
- © anton_astrey / Instagram
«Я продолжаю наблюдать за стройкой из космоса. Кстати, она идёт с опережением графика — уже в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов», — написал он в своём Instagram.
19 апреля, как передавало ФАН, глава Крыма Сергей Аксёнов рассказал, что первые автомобили по Крымскому мосту проедут через несколько недель.
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