Финальные тесты: движение по Крымскому мосту планируют открыть во второй половине мая

На автодорожной части Крымского моста провели статические и динамические испытания. В частности, её проверили на прочность, прогнав по полотну восемь гружёных самосвалов. При этом масса каждого автомобиля составляла около 35 тонн. Таким образом транспортная переправа прошла тест на соответствие требованиям безопасности. Операция стала завершающим этапом контроля качества строительно-монтажных работ перед оценкой итоговой приёмочной комиссией. Открытие движения по Крымскому мосту намечено на вторую половину мая.

В четверг Крымский мост проверили на соответствие требованиям безопасности. Были выполнены приёмочные обследования, статические, а также динамические испытания автодорожной части. Об этом сообщили в инфоцентре «Крымский мост».

«Это завершающий этап контроля качества строительно-монтажных работ перед итоговой приёмочной комиссией. Испытания подтвердили надёжность несущих конструкций моста и их готовность к вводу в постоянную эксплуатацию», — говорится в заявлении.

Проверочные работы

Тесты проводили сотрудники специализированного научно-исследовательского института на протяжении нескольких недель. Испытания проходили поэтапно.

Так, сначала были обследованы ключевые несущие конструкции — опоры и пролёты. Затем выполнялись расчёты для определения напряжённо-деформированного состояния этих элементов. Изучалось воздействие на конструкцию внешних факторов: температуры воздуха, потоков ветра, влажности, атмосферного давления, земного притяжения и других.

Далее проводились статические и динамические испытания. В рамках этих мероприятий проверялись готовые сегменты моста на трёх участках, один из которых — автодорожная арка. Для этого на них закреплялись датчики, которые регистрировали реакцию сооружения на нагрузки. Затем по конструкции проехали восемь самосвалов, которые были полностью гружёными. Масса каждого составляла 35 тонн.

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Автомобили разъезжали по пролётам в соответствии с различными схемами, чтобы смоделировать разные типы и направления нагрузки. Результат этого теста подтвердил несущую способность и конструктивную надёжность моста.

Итогом комплексной диагностики станет оценка состояния моста и автодороги экспертной группой. В приёмочную комиссию войдут представители заказчика проекта, подрядчика, стройконтроля и авторского надзора.

«А уже акт приёмочной комиссии станет основанием для ввода моста в эксплуатацию», — цитирует инфоцентр главного инженера ФКУ Упрдор «Тамань» Юрия Сафонова.

Паспорт для моста

Специалисты, занимавшиеся проверкой перехода, также сообщили, что параллельно с заключением для финальной приёмочной комиссии они подготовят «свидетельство о рождении» авточасти моста.

«Вместе с заключением для приёмочной комиссии мы подготовим технический паспорт объекта — как «свидетельство о рождении» автодорожной части Крымского моста. Его смогут использовать в повседневной работе дорожники, которым предстоит обслужить мост на всём протяжении его эксплуатации», — цитирует инфоцентр гендиректора НИИ диагностики Светлану Боханову.

Отмечается, что даже после ввода в эксплуатацию мост останется на особом контроле системы мониторинга инженерных систем и конструкций (СМИСиК). Она будет автоматически отслеживать критически важные параметры элементов сооружения, которые подвержены наибольшим нагрузкам. Речь идёт об опорах, арках и пролётных строениях.

Асфальт и знаки

Между тем на мосту продолжаются работы по благоустройству автодороги транспортного перехода. На данный момент все мостовые пролёты на протяжении 19 км в два слоя покрыты асфальтобетонной смесью. Общая площадь покрытия составила более 380 тыс. кв. м, а толщина асфальта — 11 см.

Помимо этого, уже установлена большая часть мачт освещения. В целом их будет свыше тысячи. На 80% выполнены работы по барьерным ограждениям, более чем наполовину смонтированы шумозащитные экраны. Продолжается нанесение дорожной разметки.

Следующим этапом станет установка дорожных знаков. На всём протяжении моста их будет 61. Там, где мост сопрягается с подходами со стороны Краснодарского края и Крыма, появятся два информационных щита.

Защита моста и окружающей среды

Ранее были начаты работы по установке комплексов очистки ливневых вод с железной дороги и автотрассы. Они будут обеспечивать защиту экологии акватории Керченского пролива. Максимальная мощность стока составит более 160 тонн воды в час. При этом комплексам не будет грозить обмерзание, поскольку специально для предотвращения данного явления были продуманы системы обогрева и теплоизоляции.

Так как Крымский мост и его инфраструктура являются важными стратегическими объектами, защита моста будет иметь весьма высокий уровень. Тем более что со стороны некоторых украинских активистов и даже официальных лиц звучат угрозы в адрес конструкции.

О том, что район транспортного перехода через Керченский пролив находится под полным контролем силовых структур, ранее заявлял председатель НАК, директор ФСБ Александр Бортников. По его словам, организована защита обстановки в акватории пролива и в воздушном пространстве над ней. Силовики обладают всеми средствами для предотвращения возможных террористических угроз.

В октябре 2017 года директор Росгвардии Виктор Золотов сообщал, что в качестве одной из мер по обеспечению безопасности перехода планируется создать морскую бригаду.