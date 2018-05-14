Автомобильное движение по Крымскому мосту запустят 16 мая

Автомобильное движение по Крымскому мосту будет открыто в 05:30 по московскому времени в среду, 16 мая.

«Это на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока (декабрь 2018 года. — RT). Первыми по мосту проедут местные жители — крымчане и кубанцы», — говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение RT.

Отмечается, что проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроется с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч.

Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту.

При этом 15 мая автодорожная часть Крымского моста будет торжественно открыта строителями: колонна техники проедет по автодороге. Запуск движения для автомобилей состоится 16 мая.

Ранее, как передавало агентство «Крыминформ», заказчик строительства моста принял автодорожную часть у строителей.

В Кремле заявили, что торжественное открытие вряд ли состоится без главы государства Владимира Путина.