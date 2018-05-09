Заказчик принял автодорожную часть Крымского моста у строителей

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Заказчик строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» — принял автодорожную часть моста, открытие движения намечено на вторую половину мая.
Заказчик принял автодорожную часть Крымского моста у строителей
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас мы, дорожники, завершаем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту — с тем, чтобы, как и обещали, пустить движение во второй половине мая», — заявил начальник ФКУ «Упрдор» «Тамань» Роман Новиков.

Ранее стало известно, что на подъезде к мосту провели испытания беспилотного автомобиля КамАЗ. 

В конце апреля строители приступили к тестированию ночной подсветки на Крымском мосту. 

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