Заказчик принял автодорожную часть Крымского моста у строителей

Заказчик строительства Крымского моста — ФКУ «Упрдор «Тамань» — принял автодорожную часть моста, открытие движения намечено на вторую половину мая.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Сейчас мы, дорожники, завершаем подготовку к открытию движения по новому участку федеральной автодороги А-290 — по Крымскому мосту — с тем, чтобы, как и обещали, пустить движение во второй половине мая», — заявил начальник ФКУ «Упрдор» «Тамань» Роман Новиков.

Ранее стало известно, что на подъезде к мосту провели испытания беспилотного автомобиля КамАЗ.

В конце апреля строители приступили к тестированию ночной подсветки на Крымском мосту.