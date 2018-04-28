На Крымском мосту начали тестировать ночную подсветку

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Строители начали тестировать ночную подсветку на Крымском мосту, сообщает «Крыминформ».
На Крымском мосту начали тестировать ночную подсветку
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Фотографии и видео, сделанные очевидцами, появились в соцсетях.

Движение по мосту для легковых автомобилей и автобусов должно открыться в мае, для грузовиков — в октябре.

Ранее директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.

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