Эксперт оценил предложение украинского депутата забрать у России Крымский мост

Директор Института глобальных стратегий, украинский политолог Вадим Карасёв в беседе с НСН оценил предложение депутата Верховной рады Рефата Чубарова забрать у России Крымский мост.

По словам эксперта, это слабая попытка Киева смазать впечатление от важного для России события — открытия автомобильного движения по мосту.

«Одна из особенностей украинской политики в том, что риторика пафосная, но, как правило, она в большом отрыве от реальных практических действий», — отметил Карасёв.

Ранее политолог Иван Мезюхо, комментируя RT слова Чубарова о Крымском мосте, пояснил, с какой целью делаются подобные заявления.