Политолог назвал пиаром предложение украинского депутата забрать у России Крымский мост

Политолог Иван Мезюхо, комментируя RT слова депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова, лидера «Меджлиса крымско-татарского народа»*, о Крымском мосте, пояснил, с какой целью делаются подобные заявления.

«Накануне активного политического сезона на Украине беглые лидеры запрещённой в России организации продолжают пиариться на теме полуострова. Им необходимо заново закрепляться в действующей украинской политической системе. Но с каждым новым политическим сезоном это будет делать сложнее. Если раньше «Меджлис» торговал голосами крымских татар, то теперь это организовать не получится. Поэтому вся деятельность данной организации выражается в различного рода громких антироссийских и антикрымских заявлениях», — пояснил эксперт.

Мезюхо также подчеркнул, что главной целью представителей «Меджлиса» в настоящий момент является сбор политических дивидендов на волне подобной риторики.

«Лидеры этой организации заинтересованы в том, чтобы сохранять за собой как минимум два мандата депутатов Верховной рады Украины. Они всячески напоминают о себе, потому что на следующих выборах в Раду им необходимо будет объединяться с какой-то политической партией, чтобы та предоставила им вожделенные мандаты народных депутатов Украины. Поэтому сейчас им надо вести свою виртуальную информационную деятельность. Но их заявления становятся всё скучнее и скучнее. Почти ничего нового они не говорят», — отметил политолог.

Ранее сообщалось, что Чубаров предложил создать «специальный международный консорциум» для эксплуатации Крымского моста. Также депутат заявил, что Россия должна передать «консорциуму» мост в качестве «контрибуции».

* «Меджлис крымско-татарского народа» — общественное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда Республики Крым от 26.04.2016 и апелляционное определение Судебной коллегии по административным делам Верховного суда РФ от 29.09.2016).