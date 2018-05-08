Тестовые испытания беспилотного автомобиля прошли на подъезде к Крымскому мосту

На подъезде к Крымскому мосту прошли тестовые испытания беспилотного автомобиля КамАЗ. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.

«На специально подготовленном участке федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь состоялся премьерный тестовый проезд беспилотных автомобилей. Это яркое завершение первого этапа проекта «Караван», направленного на своевременное создание федеральной автодорожной инфраструктуры для передвижения беспилотного и электрического транспорта», — говорится в сообщении.

На одном участке дороги ехали пять машин без водителей. Для контроля процесса в кабинах находились разработчики. Отмечается, что это первое в России столь масштабное испытание.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что строители начали тестировать ночную подсветку на Крымском мосту.