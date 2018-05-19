Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что страна намерена «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью.

«Украина после восстановления своего суверенитета в Крыму использует его (Крымский мост. — RT) для связей с Кубанью, где, кстати, живёт также большое количество украинцев», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

Он добавил, что «россиянам этот мост пригодится как дорога для отступления».

Ранее Пётр Порошенко прокомментировал сообщения об официальном завершении строительства автодорожной части Крымского моста.

Также сообщалось, что депутат Верховной рады Антон Геращенко заявил, что Крымский мост достанется Украине.