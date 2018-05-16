Министерство инфраструктуры Украины оценило убытки страны из-за Крымского моста

Глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян рассказал об убытках, которые понесёт страна из-за Крымского моста.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Мы ориентировочно оцениваем убытки в 0,5 млрд гривен в год — это прямые убытки от того, что был сокращён тоннаж судов по заходу в наши два порта на Азовском море», — сказал он.

Он также добавил, что при этом непрямые убытки исчисляются в «миллиардных суммах».

«Мы всё скрупулёзно подсчитываем. Все косты будут России выставлены», — заключил он.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал сообщения об а официальном завершении строительства автодорожной части Крымского мост.

Свою позицию по данному событию высказал и глава МИД Украины Павел Климкин.