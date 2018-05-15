Глава МИД Украины назвал Крымский мост путём в никуда

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал открытие Крымского моста.

«Оба конца моста — это путь в никуда», — написал он в Twitter.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что открытие моста является «очередным свидетельством пренебрежения международным правом со стороны Кремля».

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив. Движение по ней откроется 16 мая в 05:30.