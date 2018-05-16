Идея террористического характера: как в России отреагировали на призыв американского издания бомбить Крымский мост

На сайте американского еженедельника Washington Examiner появился материал с призывом «бомбить Крымский мост». Автор колонки заявляет, что эта переправа — «вопиющее оскорбление в адрес Украины как нации», и размышляет, как лучше вывести её из строя. В Совете Федерации заявили, что публикация носит террористический характер. В Госдуме убеждены, что Киев даже при желании не способен нанести удар по Крымскому мосту, а Вашингтон не станет развязывать конфликт своими руками. Как полагают депутаты, американцы продолжат делать подобные заявления, чтобы обострить отношения между Россией и Украиной.

Западные СМИ резко отреагировали на открытие Крымского моста. Автор колонки, опубликованной в издании Washington Examiner, Том Роган и вовсе призывает взорвать переправу через Керченский пролив.

«Во вторник, 15 мая, президент России Владимир Путин открыл Крымский мост через Керченский пролив, соединяющий украинский полуостров Крым с территорией России… Пришло время Украине разрушить элементы этого моста», — говорится в заметке.

При этом автор признаёт, что такой шаг неизбежно спровоцирует ответные меры со стороны Москвы. Однако, по его мнению, мост является «вопиющим оскорблением в адрес Украины как нации».

«К счастью, у Украины есть средства для того, чтобы нанести воздушные удары по этому мосту таким образом, чтобы по крайней мере на время вывести его из строя. Благодаря внушительной длине моста украинские самолёты вполне смогут нанести по нему удары, сведя к минимуму вероятность жертв среди тех, кто в момент удара будет по нему ехать», — пишет журналист Том Роган.

В качестве альтернативы он предлагает хотя бы временно парализовать движение моста.

«Если вывести мост из строя, пусть даже на время, это станет мощным сигналом Киева Москве — сигналом о том, что украинцы не смирятся с такой формализацией путинского захвата их территорий», — отмечается в статье Washington Examiner.

СК должен возбудить уголовное дело в отношении этой публикации из-за её террористического характера. Такое мнение выразил член Совета Федерации Игорь Морозов.

«Это высказывание террористического характера, оно запрещено, в том числе и резолюцией Совбеза ООН. Россия должна очень жёстко относиться к подобным призывам, и СК должен возбудить уголовное дело, для этого есть соответствующая статья», — заявил он в беседе с RT.

Данный призыв, по словам Морозова, доказывает, что США придумывают правила и международное право только для других стран, «чтобы сеять хаос, которым, они считают, можно управлять, и наносить моральный, политический и материальный ущерб».

«Это недопустимо, подобные высказывания должны обсуждаться на Совете Безопасности ООН», — уверен сенатор.

«США только подталкивают и подзуживают»

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин считает несерьёзными призывы к бомбёжке Крымского моста.

«Часть американской прессы активно участвует в антироссийской кампании, нет никакой неожиданности в появлении всё новых и новых версий. Мы пережили уже президента Обаму, который рассказывал, что порвал российскую экономику в клочья. Видимо, люди, которые причастны к этим публикациям, кормятся из старых источников и лезут в архивные материалы за подтверждением своих позиций. Если верить всему тому, что они пишут, нас уже нет на свете. Что касается призывов разбомбить — если было бы чем и было бы кому», — сказал он в беседе с RT.

По словам депутата, Киеву не по силам разрушить Крымский мост, а Вашингтон просто не станет этого делать.

«Продемонстрировать свою державную силу, ворвавшись в офис РИА Новости Украина, или оттянуться на рыбаках из Крыма (власти Украины удерживают экипаж судна «Норд». — RT), которые ходят под российским флагом, — вот такие пакости Украина любит устраивать, чтобы поддержать собственный тонус. США готовы воевать чужими руками. Они подталкивают, подзуживают, сталкивают. Их союзники в этом тоже преуспели», — резюмировал Затулин.

По его словам, в США хотят раздуть конфликт между Россией и Украиной.

Россия никому не позволит разрушить Крымский мост, подчеркнул депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик.

«Вы знаете, я уже вижу, как по улицам Киева бегают радостные бандеровцы вперемежку с украинскими нардепами и кричат, что США благословили их на бомбёжку Крымского моста. А возможно, скоро и поставят для этого «Томагавки» — больное воображение политиков «Незалежной» рисует им разные картинки. Но им стоит обратить внимание на то, как прошла бомбардировка Сирии «умными» ракетами Трампа — 30-летние сирийские ПРО били все «Томагавки». Так неужели кто-то всерьёз думает, что Россия позволит разрушить Крымский мост? Тем более с учётом уровня оснащения украинской армии. Это просто смешно. Значение публикации в Washington Examiner сильно преувеличено, мне кажется», — считает он.

«Россия способна строить мосты, Украина — только сжигать»

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара назвал публикацию в американском издании провокацией.

«Каких-то других заявлений, кроме очередных провокаций со стороны Вашингтона и американских средств массовой информации, сложно было ожидать после открытия нашего Крымского моста. Мы знаем, что крымским вопросом американцы спекулируют регулярно, в том числе немалое внимание они всегда уделяли теме Крымского моста», — отметил он.

Как напомнил депутат, американцы, как и представители украинских политических и других кругов, сомневались в том, что Россия способна достроить этот мост.

«Но когда мост готов на полгода раньше запланированных сроков, весь мир признал, что сегодня Россия способна создавать такие объекты. Конечно же, у американцев это вызывает большое раздражение. Всё лучше и лучше американцы понимают, что, несмотря на пустую риторику относительно Крыма, он сегодня действительно неотъемлемая часть Российской Федерации. Сегодня Россия показывает всему миру, что способна строить мосты. Украина, в свою очередь, способна их только сжигать. Сжигать не только в отношениях с Россией, но и на территории своей страны, где вся инфраструктура по прошествии четырёх лет находится в худшем состоянии, чем это было до госпереворота», — сказал Ганжара.

Он считает, что в США будут появляться новые спекулятивные заявления, цель которых — вмешательство во внутренние дела России.

«Но при этом мы понимаем, что никакого влияния они не имеют. И в мире все прекрасно понимают, что открытие Крымского моста стало действительно историческим событием», — заключил депутат.

Прокомментировала публикацию и главный редактор RT Маргарита Симоньян.

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«Американский еженедельник Washington Examiner разместил статью с призывом бомбить Крымский мост. Ещё раз. Американское СМИ призывает нанести удары с воздуха по нашему мосту. Автор даже подробную инструкцию даёт, как лучше нанести удар. А если не получится разрушить весь мост, то хотя бы временно парализовать движение. У меня всё», — написала она в своём Telegram-канале.

Торжественная церемония открытия Крымского моста состоялась 15 мая. В мероприятии приняли участие строители переправы через Керченский пролив, а также президент России Владимир Путин. Глава государства осмотрел Единый центр управления дорожным движением, проехал за рулём КамАЗа из Кубани в Керчь и поблагодарил строителей за их труд.

Движение для легковых автомобилей и пассажирских автобусов по автодорожной части переправы стартовало 16 мая в 05:30 мск.