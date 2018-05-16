Захарова назвала реакцию Киева на открытие Крымского моста актом отчаяния

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления украинской стороны по поводу открытия Крымского моста.

«Это такой юмор, сарказм, но мне кажется, это уже от отчаяния, полной безнадёги делаются такие заявления: страшные, злобные», — цитирует Захарову РИА Новости.

По её словам, всегда есть возможность наладить отношения.

«Да, потеряли территорию, да, люди сделали такой выбор, но никто не собирался жечь мосты, все собирались только их строить, поэтому зачем им было делать такие комментарии, совершенно непонятно», — отметила она.

Дипломат посоветовал не обращать внимания «на эти чудовищные в своей глупости заявления».

Ранее Захарова в числе первых проехала по Крымскому мосту в Керчь со стороны Тамани.

15 мая президент России Владимир Путин открыл автомобильную часть моста, утром 16 мая мост открылся для проезда легковых автомобилей и пассажирских автобусов.