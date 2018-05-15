Путин за 16 минут проехал по Крымскому мосту

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Президент России Владимир Путин за 16 минут преодолел за рулём КамАЗа расстояние 19 км по Крымскому мосту, соединяющему Краснодарский край с Крымом.
Путин за 16 минут проехал по Крымскому мосту
  • РИА Новости

Ранее Путин открыл автодорожную часть Крымского моста. Президент сел за руль КАМАЗа со словами «Поехали».

RT вёл прямую трансляцию церемонии открытия.

16 мая в 05:30 будет открыто автомобильное движение по мосту.

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