По автомобильной части Крымского моста открыли движение

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Со стороны Керчи и Тамани началось движение по автомобильной части Крымского моста. Об этом информирует РИА Новости.

Отмечается, что в Керчи на автоподходе к мосту к старту движения скопилось несколько сотен автомобилей. 

При этом в проезде по мосту с обеих сторон участвуют не менее тысячи мотоциклистов. Со стороны Крыма колонну байкеров возглавит лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. 

В числе первых участников движения по мосту со стороны Тамани также ветераны, строители и официальный представитель МИД России Мария Захарова. 

С 16 мая движение по Крымскому мосту разрешено для легковых автомобилей и автобусов. Как ожидается, движение грузовиков по мосту начнётся осенью. 

Ранее президент России Владимир Путин проехал по Крымскому мосту за рулём КамАЗа.

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