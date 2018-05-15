Аксёнов назвал Крымский мост символом единства России

Глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице в Facebook прокомментировал открытие автодорожной части Крымского моста.

«Вместе с президентом принял участие в церемонии открытия автодорожной части Крымского моста... Это событие, сопоставимое по своим масштабам и значению с самыми выдающимися историческими победами и достижениями России... Мост — это символ нашего единства и нашей свободы», — написал он.

При этом Аксёнов отметил, что задача, которая стояла перед строителями, была выполнена со значительным опережением.

По его мнению, ввод моста в эксплуатацию увеличит уровень инвестиционной привлекательности полуострова и придаст импульс экономическому развитию региона.

«Вырастет туристический поток. Нам будет намного проще решать социально-экономические проблемы республики», — заключил Аксёнов.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии открытия Крымского моста. Он проехал за рулём по мосту на КамАЗе.

Автомобильное движение по мосту будет открыто 16 мая в 05:30.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.