«Пригрозил из-за спины генералов НАТО»: в России ответили на заявление Порошенко о намерении использовать украинские ВВС

Россия заплатит «очень высокую цену», если «применит воздушные силы для атаки на Украину», заявил украинский президент Пётр Порошенко. О каких «авиаударах» идёт речь, он не уточнил. Как отметил глава государства, в ходе совместных учений ВСУ со странами НАТО «Чистое небо — 2018» военнослужащие альянса могут многому научиться у украинских солдат, которые «сражаются с Россией в условиях гибридной войны». В Госдуме подчеркнули, что Порошенко «не смог удержаться, чтобы не пригрозить Москве из-за спины генералов НАТО». При этом депутаты отмечают, что Украина «угробила» свои военно-воздушные силы. А в Совете Федерации полагают, что очередные заявления президента Украины — попытка завоевать уважение избирателей в преддверии выборов.

Украинский лидер Пётр Порошенко заявил, что для России, если она «применит воздушные силы против Украины», цена будет «очень высокой».

«Совместные учения со странами — членами НАТО «Чистое небо — 2018» нужны для того, чтобы продемонстрировать, что цена для России, которая применит воздушные силы для атаки на Украину, будет очень высокой», — написал он.

При этом Россия неоднократно отмечала, что не собирается нападать на Украину или другую страну, отметил в беседе с RT член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Каждый месяц они изобретают какое-то новое оружие, каждый месяц они говорят, что это «защита от России». Они говорят, что ракеты, которые они производят, долетят до самой Москвы, сейчас возникла тема самолётов», — заметил сенатор.

С ним согласился заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров. По его мнению, Порошенко ищет повод, чтобы попросить у Запада «очередной пакет помощи», в том числе военной.

«Порошенко продолжает нагнетать антироссийскую истерию. Понятно, что никаких агрессивных планов в отношении Украины Россия не имеет, ни о каком военном нападении, тем более воздушном, речи быть не может... Это не новые заявления. Они не вызваны никаким актуальным поводом», — считает эксперт.

По словам Цекова, риторика Порошенко о «высокой цене» никакими фактами не подкрепляется, а в целом его заявления приурочены к предстоящим президентским выборам.

«Это всё слова, и не более того. В этом плане ни Порошенко, ни его ближайшее окружение не стесняются в выражениях», — добавил парламентарий.

Уроки от украинских военных

Учения «Чистое небо — 2018» проходят с 8 по 19 октября. С этой целью на территорию Украины прибыли самолёты Военно-воздушных сил США F-15C Eagles и C-130J Super Hercules.

С украинской стороны в манёврах принимают участие пять тактических авиационных подразделений, оснащённых самолётами, вертолётами, ЗРК и БПЛА. Помимо США в учениях принимают участие другие члены НАТО: Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша и Румыния.

В своём заявлении Порошенко отметил, что Киев ценит «прочную и надёжную позицию американских партнёров и стран — членов НАТО».

«Мы боремся за свободу, мы боремся за демократию. Мы не спрашиваем у России, что мы должны делать на нашей земле!» — добавил Порошенко.

К своему посту он прикрепил репортаж американского телеканала NBC об учениях. В комментарии Порошенко заявил, что украинские военные могут многому научить солдат НАТО.

«Мы многому учимся у НАТО, а НАТО многому учится у украинских военных, которые сражаются с Россией в условиях гибридной войны», — сказал президент Украины, назвав такое сотрудничество «беспроигрышным».

Он добавил: Украина «не спрашивает разрешения у России», что делать на своей земле.

В комментарии RT депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что Украина спрашивает разрешения у другой страны.

«Пётр Алексеевич не собирается «спрашивать у России», что ему делать на территории Украины. В принципе, он прав, ведь что делать дальше, он всегда спрашивал у США, хоть тут не противоречит здравому смыслу», — отметил Белик.

Он также считает, что Украина не располагает мощной авиацией.

«Скромные по своим масштабам учения совместно со странами НАТО — новый механизм противостояния России в небе. Хотя о чем говорит Порошенко, мне не понятно. Свои военно-воздушные силы они успешно угробили. Да, над Украиной покрутились американские истребители и улетели на свои базы обратно, проблемы Украины их не волнуют», — полагает депутат.

Подобной точки зрения придерживается член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Больные фантазии господина Порошенко на тему налётов российской авиации на Украину, а также оценка мощи украинской авиации демонстрируют степень неадекватности украинского руководства. Президент «Незалежной» не смог удержаться, чтобы не пригрозить из-за спины генералов НАТО нашей стране — и тем самым выдал истинные цели военных учений в небе над Украиной», — заявил Железняк.

Сплошная агрессия

11 октября Порошенко приказал военнослужащим ВСУ применять любое имеющееся у них оружие в качестве ответного огня.

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«Разрешаю и приказываю применять все подчинённые вам силы и средства в качестве ответного огня для сохранения жизни наших людей», — цитирует Порошенко «Укринформ».

Тогда же он рассказал о создании 39 бригад для отражения «агрессии» с востока и с крымского направления, которые, по мнению президента Украины, являются «потенциально угрожающими».

«Сформировано 39 боевых бригад, ряд воинских частей оперативного, тылового и технического обеспечения. На потенциально угрожающих направлениях создали группировку сил, которые готовы для отражения агрессии не только с востока, но и в том числе с крымского направления», — заявил Порошенко, добавив, что войска надо держать наготове и в северном направлении, а также в направлении Приднестровья.

На следующий день Порошенко, посетив учения украинских военных, вновь заговорил о потенциальной «агрессии», не поясняя, о чём идёт речь.

«Проинспектировал комплексное тактическое учение сил по обороне морского побережья. Наши военные готовы к отражению российской агрессии с морского направления на Азове», — написал он в Facebook.

Комментируя призыв Порошенко применять любое имеющееся в распоряжении украинских военных оружие, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подобные высказывания ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости.

«Безусловно, это идёт вразрез с имеющимися договорённостями, которые, на самом деле, и так далеко не скрупулёзно выполняются украинской стороной», — сказал он.

Порошенко делает подобные заявления в рамках предвыборной кампании, считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

«Он не может сейчас взять и построить заводы, обеспечить всех безработных рабочими местами, поднять медицину, поэтому он активизирует те вопросы, в которых он может показать себя отцом нации, лидером всего украинского народа, особенно той части, которую принято называть радикалами... Вместо того чтобы предложить переговоры лидерам республик, он активизирует военные действия. Всё это — предвыборная кампания в рамках националистического дискурса, потому что выстраивать её на дружбе с Россией, на восстановлении торговых и финансовых потоков ему никто не даст», — пояснил он.