В Кремле ответили на заявление Порошенко об оружии в Донбассе

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова украинского лидера Петра Порошенко, который призвал военных в Донбассе применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.
В Кремле ответили на заявление Порошенко об оружии в Донбассе
  • © Николай Лазаренко
  • РИА Новости

«Безусловно, это идёт вразрез с имеющимися договорённостями, которые на самом деле и так далеко не скрупулёзно выполняются украинской стороной. Мы знаем о продолжающихся обстрелах. Естественно, подобные шаги лишь ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — заявил он.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном ответе российской стороны, он вновь подчеркнул, что Россия не является стороной конфликта в Донбассе.

«Российская сторона как гарант может выразить глубокое сожаление в связи с тем, что продолжаются шаги с украинской стороны, которые ведут к дальнейшему нагнетанию напряжённости», — добавил он.

Ранее Порошенко приказал украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.

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