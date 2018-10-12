Порошенко призвал ВСУ в Донбассе стрелять из всего имеющегося оружия

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Президент Украины Пётр Порошенко приказал украинским военным в Донбассе в качестве ответного огня применять любое имеющееся в их распоряжении оружие.

Об этом сообщает «Укринформ».

«Мы не должны поддаваться на провокации в районе проведения операции объединённых сил, однако разрешаю и приказываю применять все имеющиеся в вашем распоряжении силы и средства в качестве огня в ответ для сохранения жизни наших людей», — сказал он.

Порошенко добавил, что задача украинского военного руководства — «не сдавать ни одного клочка» земли и при этом сохранить каждого солдата.

Ранее стало известно, что беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы «Бук» украинских силовиков на территории Донбасса.

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