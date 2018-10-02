В СММ ОБСЕ заявили об обнаружении украинских ЗРК «Бук» в Донбассе

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Беспилотник Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировал зенитно-ракетные комплексы «Бук» украинских силовиков на территории Донбасса.
В СММ ОБСЕ заявили об обнаружении украинских ЗРК «Бук» в Донбассе
  • © OSCE/Curtis Budden

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу миссии.

Отмечается, что три ЗРК обнаружили на железнодорожной станции в подконтрольном украинским военным городе Рубежное 28 сентября.

На следующий день, по данным СММ, наблюдатели зафиксировали ЗРК уже на грузовике-платформе в том же районе.

По словам официального представителя оборонного ведомства самопровозглашённой Луганской народной республики Андрея Марочко, «Бук» предназначен в том числе для уничтожения трёх классов целей: самолётов, вертолётов и крылатых ракет.

«Ни одного из вышеперечисленных вооружений в народной республике нет... При модернизации данных комплексов... их можно использовать и по наземным целям, что, вероятнее всего, и планируют делать украинские полководцы», — пояснил он.

Ранее в ЛНР заявили, что командование Вооружённых сил Украины проводит внеплановую ротацию подразделений на Луганском направлении в Донбассе.

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