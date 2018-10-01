В ЛНР сбили принадлежащий ВСУ беспилотник с гранатой

Подразделения противовоздушной обороны самопровозглашённой ЛНР сбили ударный беспилотник ВСУ «Фантом-4», который проводил воздушную разведку. Об этом сообщил представитель Народной милиции республики Андрей Марочко.

«В районе населённого пункта Нижнее Лозовое, на 65 км западнее Луганска и 2 км южнее линии соприкосновения, военнослужащими Народной милиции ЛНР огнём из стрелкового оружия был сбит БПЛА ВСУ «Фантом-4», летевший с северо-западного направления на высоте около 300 метров», — цитирует Марочко Луганский информационный центр.

По его словам, беспилотник был оборудован электромагнитным устройством для переноски и сброса ручной гранаты.

Как отметил Марочко, очевидцы наблюдали, что «от подбитого и падающего беспилотника в воздухе отделилась граната Ф-1, которая затем взорвалась неподалёку от места его падения».

Ранее в самопровозглашённой ДНР заявили об усилении разведывательной деятельности при помощи беспилотников со стороны украинских силовиков.

13 сентября стало известно, что у линии соприкосновения в Донбассе был сбит беспилотник ВСУ.