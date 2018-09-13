В ДНР сообщили о ликвидации украинского беспилотника в Донбассе
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
«За прошедшие сутки нами выявлено усиление воздушной разведки противника в зоне ответственности 58-й мотопехотной бригады. Силы ПВО ДНР не могли оставить данный факт без внимания. В результате слаженных действий расчёта ВСУ недосчитались очередного летательного аппарата», — сказал он.
Безсонов добавил, что украинские военные пытались подобрать обломки своего дрона, однако это привело к гибели одного военнослужащего армии Украины и к ранению другого.
Ранее в ДНР рассказали о прибытии в Донбасс высокопоставленных военных из Канады и США.