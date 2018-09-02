В ДНР рассказали о прибытии в Донбасс высокопоставленных военных из Канады и США

Официальный представитель оперативного командования самопровозглашённой Донецкой народной республики Даниил Безсонов рассказал, что на территорию Донбасса прибыли высокопоставленные военнослужащие из США и Канады.

«Нашей разведкой отмечается прибытие большого количества иностранных военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, сосредотачивающихся в районе населённого пункта Урзуф. Также отмечено прибытие группы высокопоставленных военнослужащих Вооружённых сил США и Канады в штаб ОТГ «Восток», — цитирует его РИА Новости.

При этом Безсонов не исключил вероятности того, что американские и канадские военнослужащие будут принимать «непосредственное участие» в проведении наступательной операции.

Ранее официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики подполковник Андрей Марочко заявил, что украинские силовики активизировали деятельность снайперов и разведчиков у линии соприкосновения.