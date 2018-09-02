В Кремле заявили, что убийство Захарченко будет иметь неизбежные последствия

Последствия убийства главы самопровозглашённой Донецкой народной республики Александра Захарченко будут неизбежными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Ушёл из жизни мужественный человек, его предательски убили, последствия будут достаточно неизбежные», — сказал он в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Как передаёт РИА Новости, Песков отметил, что на Украине продолжается практика террористических актов, которая не способствует выходу на реализацию Минских соглашений.

«Она не способствует разрядке на линии разделения, она не способствует конструктивному подходу в самом Донбассе», — подчеркнул он.

Захарченко погиб 31 августа в результате взрыва в кафе в центре Донецка. В ДНР возбудили уголовное дело по статье о теракте.