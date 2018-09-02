В ЛНР заявили об активизации снайперов и разведчиков ВСУ у линии соприкосновения

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Украинские силовики активизировали деятельность снайперов и разведчиков у линии соприкосновения, заявил официальный представитель Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР) подполковник Андрей Марочко.
В ЛНР заявили об активизации снайперов и разведчиков ВСУ у линии соприкосновения
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«В районе населённого пункта Счастье в зоне ответственности 10-го батальона 59-й бригады отмечена активизация снайперских групп противника, а также группы из состава 54-го отдельного разведывательного батальона», — приводит его слова Луганский информационный центр.

Марочко назвал их основной задачей спровоцировать военнослужащих ЛНР на ответные действия.

29 августа Марочко заявил, что ВСУ соблюдают вступившее в силу перемирие. Оно было согласовано контактной группой на встрече в Минске 22 августа.

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