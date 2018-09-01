В ДНР создан оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко
- РИА Новости
«В настоящее время при содействии МГБ в Донецкой народной республике создан оперативный штаб по расследованию теракта, в ходе которого был убит глава ДНР Александр Захарченко» — цитирует РИА Новости Попова.
Он также уточнил, что сотрудники MГБ ведут следствие, в настоящее время прорабатываются все возможные версии организации теракта.
Он отметил, что в ДНР не исключают причастности к организации произошедшего представителей украинских спецслужб. Их цель, по словам Попова, заключается в дестабилизации внутриполитической обстановки в республике и активизации вооружённого конфликта на линии разграничения.
Попов добавил, что исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников принимает непосредственное участие в работе оперативного штаба.
Ранее в ДНР рассказали об организаторах убийства главы республики.
Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.