В ДНР создан оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко

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В Министерстве государственной безопасности самопровозглашённой ДНР создали оперативный штаб по расследованию убийства главы республики Александра Захарченко. Об этом заявил пресс-офицер ведомства Михаил Попов.
В ДНР создан оперативный штаб по расследованию убийства Захарченко
  • РИА Новости

«В настоящее время при содействии МГБ в Донецкой народной республике создан оперативный штаб по расследованию теракта, в ходе которого был убит глава ДНР Александр Захарченко» — цитирует РИА Новости Попова.

Он также уточнил, что сотрудники MГБ ведут следствие, в настоящее время прорабатываются все возможные версии организации теракта.

Он отметил, что в ДНР не исключают причастности к организации произошедшего представителей украинских спецслужб. Их цель, по словам Попова, заключается в дестабилизации внутриполитической обстановки в республике и активизации вооружённого конфликта на линии разграничения.

Попов добавил, что исполняющий обязанности главы ДНР Дмитрий Трапезников принимает непосредственное участие в работе оперативного штаба.

Ранее в ДНР рассказали об организаторах убийства главы республики. 

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в ресторане в центре Донецка 31 августа.

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