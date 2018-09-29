При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР

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В результате взрыва на съезде компартии в Донецке пострадал кандидат на пост главы самопровозглашённой ДНР Игорь Хакимзянов.
При взрыве в Донецке пострадал кандидат на пост главы ДНР
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на члена компартии республики Геннадия Фоменко.

«В момент взрыва внутри здания находилось около 50 человек. На месте взрыва найден пакет, внутри всё сгорело. Пострадали две женщины, у одной из них сильные ожоги. Также пострадал Игорь Хакимзянов», — сказал он.

Хакимзянов занимал должность министра обороны ДНР с 10 апреля по 7 мая 2014 года. Он подал документы в ЦИК республики для участия в предстоящих выборах главы ДНР.

Ранее на съезде компартии в Донецке произошёл взрыв. Сообщалось о трёх пострадавших. 

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