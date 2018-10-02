В ЛНР заявили о внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе
- Reuters
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ЛНР.
«На горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР поступила информация о ротации частей ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой операции объединённых сил», — заявили в ЛНР.
По данным прокуратуры, в рамках ротации 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ уходит с Луганского направления.
«Вместо 14-й ОМБр ВСУ в указанный район заходит неустановленное пока подразделение», — заявили в пресс-службе.
Отмечается, что указанная информация проверяется.
В сентябре ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.