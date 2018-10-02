В ЛНР заявили о внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе

В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что командование Вооружённых сил Украины проводит внеплановую ротацию подразделений на Луганском направлении в Донбассе.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ЛНР.

«На горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР поступила информация о ротации частей ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой операции объединённых сил», — заявили в ЛНР.

По данным прокуратуры, в рамках ротации 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ уходит с Луганского направления.

«Вместо 14-й ОМБр ВСУ в указанный район заходит неустановленное пока подразделение», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что указанная информация проверяется.

В сентябре ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.