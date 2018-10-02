В ЛНР заявили о внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе

Короткая ссылка
В самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) заявили, что командование Вооружённых сил Украины проводит внеплановую ротацию подразделений на Луганском направлении в Донбассе.
В ЛНР заявили о внеплановой ротации подразделений ВСУ в Донбассе
  • Reuters

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры ЛНР.

«На горячую линию генеральной прокуратуры ЛНР поступила информация о ротации частей ВСУ, находящихся в зоне проведения так называемой операции объединённых сил», — заявили в ЛНР.

По данным прокуратуры, в рамках ротации 14-я отдельная механизированная бригада (ОМБр) ВСУ уходит с Луганского направления. 

«Вместо 14-й ОМБр ВСУ в указанный район заходит неустановленное пока подразделение», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что указанная информация проверяется.

В сентябре ФАН сообщало, что в Минске прошли переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить