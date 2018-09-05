В Минске начались переговоры контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе

В Минске начались переговоры участников контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает ФАН.

Об этом заявил уполномоченный представитель самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего.

Ранее в среду, 5 сентября, к консультациям приступили рабочие подгруппы. Среди тем переговоров — вероятность проведения обмена пленными, вопросы безопасности и политического урегулирования конфликта.

Также сообщалось, что заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко к Австрии взять «шефство» над частью Донбасса.