Эксперт оценил предложение Порошенко Австрии взять «шефство» над частью Донбасса

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Полина Полетаева
Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко к Австрии взять «шефство» над частью Донбасса.
Эксперт оценил предложение Порошенко Австрии взять «шефство» над частью Донбасса
  • ©president.gov.ua

«Подобное заявление Порошенко связано с отсутствием денег. Кредиты с каждым разом выдаются всё меньше и меньше, средств катастрофически не хватает. Вот он и придумывает различные новые пути финансирования за счёт других стран», — сказал он.

Эксперт считает, что инициатива украинского лидера никаких результатов не принесёт.

«Вероятность того, что Австрия согласится взять «шефство» над Донбассом, ничтожна. Скорее всего, она скажет что-нибудь вежливое и открестится от подобного предложения, не без оснований посчитав это заявление очередной пиар-акцией Петра Порошенко», — заявил он.

Ранее Порошенко во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем сообщил, что Австрия может взять «шефство» над одним из населённых пунктов в Донбассе.

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