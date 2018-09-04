Эксперт оценил предложение Порошенко Австрии взять «шефство» над частью Донбасса

Заместитель директора Института стран СНГ, политолог Владимир Жарихин в беседе с RT прокомментировал призыв украинского президента Петра Порошенко к Австрии взять «шефство» над частью Донбасса.

«Подобное заявление Порошенко связано с отсутствием денег. Кредиты с каждым разом выдаются всё меньше и меньше, средств катастрофически не хватает. Вот он и придумывает различные новые пути финансирования за счёт других стран», — сказал он.

Эксперт считает, что инициатива украинского лидера никаких результатов не принесёт.

«Вероятность того, что Австрия согласится взять «шефство» над Донбассом, ничтожна. Скорее всего, она скажет что-нибудь вежливое и открестится от подобного предложения, не без оснований посчитав это заявление очередной пиар-акцией Петра Порошенко», — заявил он.

Ранее Порошенко во время совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем сообщил, что Австрия может взять «шефство» над одним из населённых пунктов в Донбассе.

