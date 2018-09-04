Порошенко призвал Австрию взять «шефство» над одним из населённых пунктов Донбасса

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Австрия может взять шефство над одним из населённых пунктов в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.
Порошенко призвал Австрию взять «шефство» над одним из населённых пунктов Донбасса
  • © Reuters

«Мы направили предложения о возможном «шефстве» Австрии над одним из населённых пунктов (в Донбассе. — RT), и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции», — цитирует Порошенко УНН.

Ранее Порошенко заявил, что руководство страны и её дипломатические представительства будут делать всё, чтобы каждое государство ЕС взяло на себя ответственность за восстановление Донбасса.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT заявил, что ЕС не возьмёт под патронаж города Донбасса по призыву украинского лидера.

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