Порошенко призвал Австрию взять «шефство» над одним из населённых пунктов Донбасса

Австрия может взять шефство над одним из населённых пунктов в Донбассе. Об этом заявил украинский президент Пётр Порошенко в ходе совместной пресс-конференции с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

«Мы направили предложения о возможном «шефстве» Австрии над одним из населённых пунктов (в Донбассе. — RT), и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции», — цитирует Порошенко УНН.

Ранее Порошенко заявил, что руководство страны и её дипломатические представительства будут делать всё, чтобы каждое государство ЕС взяло на себя ответственность за восстановление Донбасса.

Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT заявил, что ЕС не возьмёт под патронаж города Донбасса по призыву украинского лидера.