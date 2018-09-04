Порошенко призвал Австрию взять «шефство» над одним из населённых пунктов Донбасса
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«Мы направили предложения о возможном «шефстве» Австрии над одним из населённых пунктов (в Донбассе. — RT), и сегодня мы тщательно прорабатываем эти позиции», — цитирует Порошенко УНН.
Ранее Порошенко заявил, что руководство страны и её дипломатические представительства будут делать всё, чтобы каждое государство ЕС взяло на себя ответственность за восстановление Донбасса.
Член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT заявил, что ЕС не возьмёт под патронаж города Донбасса по призыву украинского лидера.