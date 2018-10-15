Эксперт оценил решение Яроша вывести два нацбатальона с передовой в Донбассе

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал в беседе с RT решение лидера украинской радикальной организации «Правый сектор»* Дмитрия Яроша отвести два батальона так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.

«Ярош, наверное, всё-таки не может отзывать батальоны. Он не командует Украинской армией. Но он и не лукавит, руководство Украинской армии и конкретно президент хотят, чтобы на передовой не было этих людей. Вокруг данной ситуации давно идёт всякая возня. Хотя бы потому, что эти солдаты никому стараются не подчиняться, у них плохо с дисциплиной. В связи с этим между ними и ВСУ постоянно возникают трения и конфликты. Неслучайно ВСУ регулярно требуют ухода добровольческих батальонов с передовой, чтобы не мешать более или менее качественному выполнению поставленных задач», — считает Брутер.

Как отметил эксперт, в данном случае мог произойти «очередной конфликт».

«От добровольческих батальонов потребовали, чтобы они перешли в места постоянной дислокации, сдав при этом то оружие, которое получили для выполнения общевойсковой операции», — сказал он.

Ранее Ярош прокомментировал отвод двух батальонов так называемой Украинской добровольческой армии с передовой в Донбассе.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).